Recensione del film “I: Celine Dion”: hai visto il meglio di me

Capisco la tendenza a non definire Dionne in base alla sua diagnosi. Ma la personalità espressiva e spontanea di Dion traspare davvero attraverso il suo dolore in scatti crudi che sembrano più legati al suo percorso di guarigione, come quando il suo fisioterapista la tormenta per la crema che non si è messa in piedi. “Dammi una pausa”, dice con giocosa esasperazione.

Poi canta “Gimme a Break”. KitKat Jingle commerciale. Anche se un gradito tocco di umorismo ti trascina in questa storia raccontata intimamente, cosa c’è di più riconoscibile di una voce fuori campo improvvisata? – Clip non importanti per tirarti fuori da questa situazione: la sua imitazione di Sia in un talk show a tarda notte; Parte di esso Video “Cenere”. Ciò consente al film Deadpool di trascinarsi per molto tempo; La sua canzone che ha definito la sua carriera “My Heart Will Go On” ma, sorprendentemente, “Karaoke in condivisione“Versione con James Corden.