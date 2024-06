Recensione di Janet Planet: un’estate appiccicosa piena di piccoli drammi

Baker, cresciuto ad Amherst, conosce a memoria le estati del Massachusetts. Conosce anche il tipo di persone che abitano la zona, a un certo punto manda Janet e Lacey a uno spettacolo di Midsummer Mystery Theatre, completo di pupazzi enormi, dopo di che a tutti viene chiesto di portare a casa tutte le zucchine extra che il gruppo ha. piantato. per errore. “Il pianeta di Janet” è un piccolo capolavoro, realizzato con tanta cura, così pieno di dettagli, emozioni e dolce comicità, che è impossibile rimanerne scossi una volta che ti entra nella pelle.

Il film è diviso in tre grandi sezioni, incentrate su tre adulti che compaiono nella vita di Janet, e quindi in quella di Lacey, nell’estate del 1991. In primo luogo, c’è Wayne (Will Patton), il fidanzato di Janet, che non vede l’ora di trascorrere l’estate da solo con lei. . Più tardi, c’è Regina (Sophie Okonedo), che ha bisogno di un posto dove stare dopo aver lasciato un gruppo che è in parte comunità, in parte gruppo teatrale e forse in parte setta. Infine, c’è il leader di quel gruppo, Avi (Elias Koteas), che ha a cuore Janet e il suo sviluppo spirituale.

Ciascuno di questi personaggi secondari viene introdotto in modo teatrale: le didascalie annunciano grandiosamente i loro nomi così come appaiono nel racconto e la parola “The End” lampeggia sullo schermo mentre escono. Sono personaggi secondari in un dramma che all’inizio sembra essere il personaggio di Lacey ma alla fine ci rendiamo conto che in realtà è il personaggio di Janet. Sta cercando di capire come dovrebbe essere la sua vita dopo un periodo di apparente caos, e Lacey, come la maggior parte dei bambini sull’orlo dell’adolescenza, è solo vagamente consapevole di sua madre come persona e non semplicemente come un’appendice della sua esistenza.

Tuttavia, quest’estate segna un punto di svolta tranquillo per entrambi, rappresentato con intelligenza sottile e disinvolta da Ziegler e Nicholson. Lacey è nervosa, brillante, curiosa e attenta, così attenta, infatti, che un giorno Janet ha detto ad Avi: “A volte ho la sensazione che mi stia osservando”, anche quando sua figlia non è effettivamente presente. Lacy è un personaggio solitario che si sente un po’ fuori in ogni cosa, e risolve la sua solitudine disponendo e riorganizzando le sue figurine in piatti da festa che includono pezzi di detriti che ha raccolto. Allo stesso tempo, Janet sta cercando di capire perché si sente bloccata in cicli ricorrenti di delusione. “Ho sempre avuto questa consapevolezza che avrei potuto far innamorare qualsiasi uomo di me se ci avessi provato davvero”, confessò una notte a Lacey, quasi senza rendersi conto che lo stava facendo. “Penso che mi abbia rovinato la vita.”

Baker ha una passione di lunga data per i film: “The Flick”, forse la sua opera più famosa, è ambientata nel cinema e ha citato molti film tra le sue influenze. Ha anche diretto teatro, quindi forse non sorprende che il suo debutto come regista sia insolitamente sicuro e fiducioso. Le brillanti osservazioni di Janet Planet rendono quasi impercettibile lo sviluppo dei due personaggi, nascosto dietro il silenzio e il non detto. Devi chinarti per cogliere alcuni dettagli: i momenti incorniciati dalla prospettiva di Lacey, lo sguardo dietro i suoi occhi, il sorriso sul volto di Janet. I film sono spesso costruiti su momenti di rivelazione, ma in Janet Planet i film hanno un ritmo più lento e sono più simili alla vita. Quest’estate, Janet cerca un significato e un modo per dimenticare se stessa, proprio mentre Lacey inizia a capire se stessa.