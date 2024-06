Recensione di Metal Slug Attack Reloaded (Switch eShop).

Catturato su Nintendo Switch (portatile/senza collegamento)

Ancora una volta, il mondo è sul punto di prendere il potere da parte del malvagio generale Donald Morden e del suo esercito ribelle. Solo la Peregrine Falcon Squad, guidata dall’eroe Marco Rossi, ostacola i ribelli che stabiliscono il loro nuovo ordine mondiale. Questa potrebbe essere la trama di qualsiasi edizione della serie Metal Slug, che dà il meglio di sé quando non la prendi troppo sul serio. Metal Slug Attack Reloaded, un remake del gioco mobile Gacha Tower Defense pieno di microtransazioni, fa del suo meglio per mantenere il tono sciocco della serie rimuovendo le parti peggiori della versione del 2016.

Per lo meno, fa del suo meglio per rimuovere le parti frustranti. Fortunatamente, la versione Switch non ha microtransazioni, ma sembra comunque un gioco gacha che si aspetta che tu acceda ogni giorno e combatti per raggiungere la vittoria. Il risultato è un gioco asimmetrico ma comunque divertente e fedele alle sue origini.

Come la maggior parte delle mie serie, la storia di Metal Slug Attack Reloaded è sottile nel migliore dei casi. Marco Rossi e la Peregrine Falcon Squad guidano una missione per impedire a un esercito ribelle di conquistare il mondo. Non è chiaro se ciò debba essere fatto attraverso la strategia esperta o la forza bruta, poiché il gameplay che segue ogni breve filmato è un esercizio per inviare ondate di unità verso il nemico in modo da poter distruggere la loro base. È il tipo di divertimento semplice e insensato che funziona bene per un gioco mobile ma sembra poco brillante quando viene portato su console. Anche l’aggiunta di una storia “sequel”, abilmente intitolata “Another Story”, non cambia il fatto che in realtà non c’è abbastanza trama per accompagnarti attraverso la dozzina di ore necessarie per completarla.

In ogni battaglia, acquisti unità con AP (punti azione) e le invii sul campo di battaglia, dove distruggeranno la base nemica o moriranno nel tentativo. Le unità più potenti costano più AP, ma puoi aggiornare la tua base per consentirti di ripristinare gli AP più rapidamente, permettendoti di acquistare unità più forti più velocemente. Ciò interrompe il flusso di base del gioco quando attivi un’unità o una mossa speciale per la tua base, ma passerai molto più tempo ad acquistare unità per inviarle in una lenta marcia mortale sul lato destro dell’arena.

La piccola strategia che entra nel gioco è in realtà quale unità scegli di spostare ad ogni livello. Scegliere un’unità in grado di attaccare i nemici volanti di solito non è necessario finché il gioco non ti presenta una fase che presenta quasi esclusivamente nemici volanti. Ogni unità può essere aumentata di livello, evoluta in una forma più potente ed equipaggiata con equipaggiamento per aumentarne le statistiche. Questo è apparentemente fatto nel nome della personalizzazione del tuo gruppo per adattarlo al tuo stile di gioco, ma in realtà è un residuo delle origini di Metal Slug Attack Reloaded come gioco gacha.

Ogni volta che completi una missione, guadagnerai medaglie e biglietti. I biglietti vengono utilizzati per aggiornare le tue unità o le statistiche di base, dandoti un vantaggio nella missione successiva. Le medaglie alimentano la meccanica gacha del gioco e ti consentono di ritirare un piccolo numero di unità, permettendoti di sbloccare uno degli oltre 300 personaggi del gioco della serie Metal Slug per combattere in battaglie per te. Metal Slug Attack Reloaded è notevolmente meno predatorio della maggior parte dei giochi gacha mobili, ma ciò evidenzia anche quanto superficiale e ingiusto sia il sistema.

Questo sistema è la ragione dietro uno dei maggiori problemi di Metal Slug Attack Reloaded: i picchi di difficoltà brutali e spesso ingiusti che compaiono durante la campagna. A volte ti imbatterai in un livello che all’improvviso diventa più difficile del precedente. Nessuna strategia ti aiuterà a schierare le tue unità. Nella maggior parte dei casi, si tratta di scambiare le unità del tuo gruppo con unità diverse che sono più adatte al nemico a portata di mano. Tuttavia, significherebbe cercare di ottenere un’unità migliore e più potente, un processo lungo e talvolta frustrante originariamente destinato a incoraggiare i giocatori a raccogliere fondi per assicurarsi un’unità più rara o migliore. Tuttavia, senza microtransazioni, sembra inutilmente duro al punto da essere quasi rivoluzionario.

I fan della serie Metal Slug si divertiranno a vedere alcuni degli eserciti e delle unità più insoliti del gioco. Ci sono i soliti personaggi ribelli e dell’esercito regolare, ma lungo il percorso incontrerai presto alieni marziani, mummie di cani e macchine samurai. Ciò rompe in qualche modo la trama già sottile del gioco di assemblare un esercito composto da tutte queste fazioni, ma noterai a malapena quando evochi una lumaca gigante per ingoiare i tuoi nemici. L’unico svantaggio è che il roster è solo una frazione delle centinaia di unità presenti nel gioco originale.

Se la modalità storia non ti basta, c’è la possibilità di giocare contro giocatori locali o online con il party prescelto, ma fai attenzione: proprio come qualsiasi altro gioco gacha, ci saranno persone che lavoreranno per lunghe ore per pulire il gioco. piano con te e la tua squadra. Questa è la natura del gioco, ma fortunatamente le battaglie online possono essere evitate del tutto se preferisci giocare in modo casuale.

Quando i server di Metal Slug Attack furono chiusi nel 2023, i fan potrebbero aver pensato che il loro gioco gacha di difesa della torre preferito fosse scomparso per sempre. Sfortunatamente avevano ragione a metà. Al momento non siamo convinti che valga davvero la pena spendere ore di duro lavoro per sviluppare la trama.