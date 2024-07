Report: LeBron James accetta un contratto biennale da 104 milioni di dollari per restare con i Lakers

• Scarica l’applicazione NBA | Tracker degli agenti gratuiti 2024

Segui le ultime notizie post-stagionali con il nostro riepilogo della free agency del 2024.

La stampa ha riferito che i Los Angeles Lakers e la sua stella LeBron James hanno concordato un nuovo contratto.

Secondo diversi rapporti, James e i Lakers hanno concordato un accordo biennale del valore di 104 milioni di dollari che include una clausola di non scambio. L’accordo, che è il massimo che James può ricevere dai Lakers, manterrà James con i Lakers fino al compimento di 41 anni se completerà l’intera durata del contratto.

Secondo Adrian Wojnarowski di ESPN, l’accordo include un’opzione per il giocatore, rendendolo essenzialmente un accordo 1 più 1 per la stagione 2024-25. Inoltre, Wojnarowski ha riferito che i Lakers e James Discutono Prendere un milione circa sotto il limite per mantenere la squadra sotto il secondo grembiule e consentire una maggiore flessibilità nella costruzione del roster.

La sua decisione di rimanere con i Lakers non è stata sorprendente in quanto diversi media hanno riferito che James dovrebbe cercare un nuovo accordo con la squadra dopo aver scelto di non estendere il suo contratto per la stagione 2024-2025.

I Lakers hanno selezionato Bronny James, il figlio maggiore di LeBron James, nel secondo turno del Draft NBA 2024, mettendoli nella posizione di avere in campo la prima coppia padre-figlio nella storia della NBA.

James e i Lakers: LeBron James ha vinto il campionato quattro volte e ha bisogno di circa 20 milioni di dollari per diventare il primo giocatore nella storia del campionato a superare i 500 milioni di dollari di guadagni sul campo. Se a ciò aggiungiamo i numerosi progetti e investimenti che realizza fuori dal campo, si prevede che il suo patrimonio netto supererà qualche tempo fa il miliardo di dollari.

Compirà 40 anni a dicembre e eguaglierà Vince Carter per il numero di stagioni nella storia della NBA in questa stagione; La stagione 2024-2025 sarà la 22esima stagione di James in campionato. La scorsa stagione ha segnato una media di 25,7 punti, 7,3 rimbalzi e 8,3 assist, la media più alta tra tutti i giocatori in attività nel campionato.

I Lakers hanno cambiato allenatore durante la offseason, separandosi da Darvin Hamm e sostituendolo con JJ Redick, un ex giocatore NBA e analista ESPN che non aveva mai allenato a nessun livello. Nonostante Redick sia una scelta non convenzionale, la sua inaspettata ascesa non è priva di precedenti nella storia dei Lakers e in quella recente della NBA.

Pat Riley era un giornalista televisivo per i Lakers nel novembre 1979 quando Paul Westhead prese il posto del loro allenatore dopo che Jack McKinnie rimase gravemente ferito in un incidente in bicicletta. Westhead assunse Riley come assistente senza esperienza di allenatore, e Riley divenne l’allenatore dei Lakers alla fine del 1981 dopo che Westhead si scontrò con Magic Johnson.

Riley guidò prontamente i Lakers a quattro campionati negli anni ’80, iniziando un’incredibile carriera come allenatore e dirigente.

James è stato più che impressionante nella sua stagione di 39 anni, giocando 71 partite – il massimo dalla stagione 2017-18 – e diventando il primo giocatore NBA a raggiungere 40.000 punti in carriera all’inizio di marzo. Nonostante la qualità di James, i Lakers hanno lottato per mantenere la costanza e hanno concluso la stagione 47-35, perdendo contro i Denver Nuggets al primo turno dei playoff.

Gli infortuni e una difesa inadeguata hanno posto le basi per una parte difficile della stagione 2023-24, con i Lakers che hanno registrato un record di 3 vittorie e 10 sconfitte durante la offseason immediatamente successiva al torneo interseason. Tuttavia, i Lakers si sono ripresi e hanno ottenuto 23 vittorie e 10 sconfitte per chiudere la stagione e battere i New Orleans Pelicans nel SoFi Play-In Championship e guadagnare il settimo seme in Occidente.

I Lakers sono stati nel Play-In Championship in entrambe le stagioni sotto Hamm, e anche se alla fine lui li ha portati alla postseason entrambe le volte, raggiungere le West Finals nel 2022-23 ha alzato significativamente la posta in gioco per la squadra di Los Angeles in questa stagione.

Non c’è stato un “giocatore più anziano” nella NBA che abbia segnato una media di 10 punti da quando John Stockton ha segnato 10,8 punti a partita nella stagione 2002-2003. Tuttavia, James ha concluso la stagione con la media di punteggio più alta di sempre di qualsiasi giocatore più anziano, superando Kareem Abdul-Jabbar. Era il giocatore più anziano del campionato con una media di 23,4 punti nella stagione 1985-86.

James ha guidato i Lakers al titolo NBA nella stagione 2019-2020 dopo la ripresa della stagione a causa della pandemia COVID-19. Ha vinto quattro titoli NBA (due con i Miami Heat, uno con i Cleveland Cavaliers e uno con i Lakers) ed è stato l’MVP delle finali in ogni serie vinta.

La scorsa stagione, ha fatto la storia diventando il primo giocatore ad essere selezionato per 20 volte nell’All-Star Game, superando Abdul-Jabbar. Ha anche realizzato 20 All-Star Games, vinto quattro Kia MVP Awards, tre All-Star Game MVP Awards, creato sei squadre All-Defensive ed è stato membro del 75th Anniversary Team della NBA.

Oltre ad essere il detentore del record di gol di tutti i tempi della NBA, James è anche il numero 1 nei tentativi di field goal, il numero 2 sia nei minuti giocati che nei field goal segnati, il numero 4 negli assist e il numero 8 nei… tre e ruba.

