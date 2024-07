Report: Paul George, 76ers accettano di stipulare un contratto massimo da 212 milioni di dollari per perseguire il campionato NBA

Paul George ha firmato un contratto quadriennale da 212 milioni di dollari per unirsi ai Philadelphia 76ers. Adrian Wojnarowski di ESPN ha riferito lunedì mattina presto.

George si unisce a una squadra dei 76ers che include il sette volte All-Star e MVP del 2023 Joel Embiid e la guardia All-Star Tyrese Maxey, il giocatore più migliorato della NBA. L’aggiunta di George ripristina gli equilibri di potere nella Eastern Conference, mentre i 76ers cercano di unirsi ai campioni Boston Celtics come contendenti al titolo NBA.

Ala alta un metro e ottanta, George rimane uno dei migliori giocatori a doppio senso della lega a 34 anni. Ha segnato una media di 22,6 punti, 5,2 rimbalzi, 3,5 assist e 1,5 palle recuperate a partita, tirando con il 47,1% dal campo e un record in carriera con il 41,3% su 3 della scorsa stagione con i Los Angeles Clippers.

L’accordo è stato il più significativo della finestra di mercato della NBA poiché alle squadre è stato permesso di negoziare con giocatori di altre squadre a partire da domenica. George, nove volte All-Star e sei volte All-Star, ha rinunciato sabato all’ultimo anno del suo contratto con i Clippers. I Clippers hanno annunciato domenica sera che le trattative con Paul erano fallite e che non sarebbe tornato in squadra.

George aiuterà a vincere il titolo per Philadelphia?

Insieme a Embiid come terzino e Maxey come trequartista, George completa uno dei trii più forti della NBA, anche se la sua salute rimarrà una preoccupazione. George ha giocato 74 partite nella stagione 2023-2024, ma non ne aveva giocate più di 56 in nessuna delle sue quattro stagioni precedenti.

Un infortunio al ginocchio ha messo da parte la difesa di Embiid come miglior giocatore della scorsa stagione, limitandolo a 39 partite. Afflitto da infortuni per tutta la sua carriera, Embiid non ha mai giocato più di 68 partite in una stagione e ha giocato in 51 o meno partite in sei delle 10 stagioni da quando i 76ers lo hanno scelto come scelta numero 3 nel Draft NBA 2014 entrambi possono restare in buona salute insieme a Maxi – Si prevede che firmerà un contratto massimo Con Philadelphia come agente libero limitato, i 76ers vengono scelti come uno dei principali contendenti per il titolo NBA.

E adesso i Clippers?

George ha trascorso cinque stagioni a Los Angeles insieme al collega All-Star Kawhi Leonard. I Clippers hanno acquisito George tramite uno scambio del 2019 con gli Oklahoma City Thunder nella speranza che lui e Leonard potessero conquistare il loro primo titolo NBA. Los Angeles ha inviato a Oklahoma City un pacchetto impressionante che includeva cinque scelte al primo turno, scambiando due scelte, Danilo Gallinari e Shai Gilgeous-Alexander, che si sono trasformate in una due volte selezione All-NBA della prima squadra e finalista MVP.

Con entrambe le stelle infortunate, i Clippers non raggiunsero mai le finali NBA. Il massimo impegno di George e Leonard ha portato i Clippers alle finali della Western Conference nel 2021, dove hanno perso contro i Phoenix Suns.

Secondo quanto riferito, i Clippers hanno fatto diverse mosse all’inizio del periodo di free agency domenica, ma nessuna è stata in grado di compensare la partenza di George. Secondo quanto riferito, Los Angeles ha accettato di firmare nuovamente l’ex trequartista James Harden oltre a raggiungere un accordo Con l’ex attaccante dei Dallas Mavericks Derrick Jones Jr.

Secondo quanto riferito, hanno anche concordato un accordo con l’ex guardia degli Houston Rockets Kevin Porter Jr., che sta tornando in NBA dopo un’assenza durata un anno dopo aver affrontato accuse di aggressione domestica.

Secondo i Clippers, le trattative con Paul sono fallite dopo mesi di trattative. Wojnarowski ha dichiarato che i Clippers non hanno concesso un’offerta di contratto triennale, mentre George desiderava un contratto quadriennale, che alla fine ha accettato con i Sixers.