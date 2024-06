Retro Studios è “entusiasta” di rivelare il suo lavoro su Metroid Prime 4: Beyond

partecipazione a Nintendo Live SU Youtube 769mila

È stata una settimana incredibilmente emozionante per Nintendo, poiché il live streaming di questa settimana ha dato ai fan di Metroid il primo sguardo al quarto capitolo della serie Metroid Prime. È anche una specie di sollievo Finalmente Guarda questo gioco in azione dopo un ciclo di sviluppo incredibilmente lungo, inclusi i riavvii.

Per celebrare questo evento speciale, lo sviluppatore di Metroid Prime 4: Beyond, Retro Studios Sui social sono apparsi alcuni segnali di vitainsieme a un breve messaggio ai fan – sottolineando quanto si senta “felice” di condividere ciò su cui ha lavorato per tutto questo tempo.

Questo è il messaggio, ma puoi certamente immaginare quanto sia grande questo momento per tutta la squadra, dato che non abbiamo ancora visto nessuna di quelle partite. L’ultima volta che Retro ha pubblicato un post sul suo account social “X” è stato l’anno scorso, quando promuoveva l’arrivo di Metroid Prime Remastered.

Siamo felici di condividere ciò che abbiamo sviluppato con i nostri fan in tutto il mondo! https://t.co/N5qfWN22Sw-Retro Studios (@RetroStudios) 20 giugno 2024

Anche se non è chiaro quanto tempo dovremo aspettare per il prossimo aggiornamento di Metroid Prime 4, sappiamo che il gioco arriverà l’anno prossimo. 2025. Sebbene questo annuncio (compresi i filmati di gameplay) sia stato condiviso in un recente Direct incentrato su Switch, non sorprende che ci siano già state alcune speculazioni sul fatto che questo gioco potrebbe apparire in qualche modo sul “successore” di prossima generazione di Nintendo.