Riepilogo della premiere della stagione 11 di Masked Singer: il libro si rivela

AVVISO SPOILER: non continuate a leggere se non avete visto la premiere dell'undicesima stagione di “The Masked Singer”, andata in onda il 6 marzo su Fox.

“The Masked Singer” ha dato il via alla sua undicesima stagione mercoledì sera – e forse nella rivelazione più bizzarra di sempre dello show, il comico Kevin Hart ha portato nello show una guerra di scherzi con il conduttore Nick Cannon.

Hart ha portato la sua apparizione di una sola notte a “The Masked Singer” come un libro, cantando “So Sick” per Ne-Yo (che sembra essere il vincitore della decima stagione dello show). La performance… è stata un po' brusca, Doug. Alla fine della canzone, i relatori dello spettacolo sembravano apprezzarla. Ma dopo che Robin Thicke ha rapidamente riconosciuto Hart, la star si è tolta il costume per rivelarsi.

“Questo è uno scherzo, non avevi idea che stavo venendo qui, Nick, e indovina un po', non puoi farci niente”, ha gridato Hart a Cannon – che presumibilmente non era stato informato in anticipo dell'apparizione. Hart e Cannon hanno una lunga storia di scherzi e l'hanno trasformata in una serie di “Celebrity Prank Wars”.

“Questo è stupido!” – gridò Cannone. “È stata la peggiore performance di sempre nella storia di questo spettacolo!”

Hart affermò che la sua insolita interpretazione di “So Sick” era intenzionale, ma Cannon non ce l'aveva fatta: “Ti sei messo in imbarazzo! Sembri così stupido”. Hart rispose: “Guarda Nick. Non c'è niente di stupido in me. Sai chi sembra stupido? Tu, con quella stupida giacca”.

Alla fine, con Hart che si è rivelato, nessuno degli altri concorrenti famosi è stato rivelato per la premiere di mercoledì.

Prima di rivelarsi, Heart As Book ha aggiunto: “Sono emozionato. Ho fatto molto. Amo molto. Ma quello che sto facendo ora, questa è probabilmente la mia esperienza più rinfrescante finora. Non vedevo l'ora a questo. Questo è tutto ciò a cui ho pensato. E venendo qui ed esprimendomi, sono davvero emozionato.

Ritorneranno per la stagione 11 il conduttore Nick Cannon, insieme ai relatori Jenny McCarthy Wahlberg, Ken Jeong e Robin Thicke, mentre Rita Ora si è unita a The Office per sostituire Nicole Scherzinger, che era a Londra per recitare in “Sunset Boulevard” in Occidente. FINE.

Ora ha aperto la stagione 11 con l'esibizione di “Who Are You?” – Uno degli argomenti distintivi della presentazione.

La stagione 11 di “Il cantante mascherato” includerà episodi a tema “Il mago di Oz” per celebrare l’85° anniversario del film classico; “Transformers” (che celebra il 40° anniversario del marchio) e tributi musicali tra cui “Billy Joel Night” e “Queen Night”. Altri temi includono “Girl Groups”, “The Soundtrack of My Life”, “TV Night” e “Bath Anthems”.

Con sedici cantanti famosi, inclusi tre “jolly”, la stagione 11 presenta nuovi costumi tra cui “Gumball”, “Lizard”, “Ugly Sweater”, “Goldfish”, “Starfish” e “Book”.

Ecco le altre prestazioni del Gruppo A nella prima puntata di mercoledì:

Pesce rosso “Il Cantante Mascherato” (Michael Baker/FOX)

Pete papà

Pesce rosso

Canzone: “Il vampiro” di Olivia Rodrigo

Ipotesi di pittura: Lea Michele, Selena Gomez, Carly Rae Jepsen

un'idea: Disco d'oro. “Lascia che sia messo a verbale che l'oro è il colore della mia fortuna.”

Voce fuori campo del pacchetto: “È ufficiale. La rete Masked Singer mi ha finalmente catturato. Quando ho iniziato, ho fatto scalpore da un giorno all'altro. Ma tutto questo successo mi ha fatto sentire come se vivessi in un acquario, con gli occhi e le aspettative di tutti puntati su di me. Dovevo farcela.” “Potrei andare sul sicuro o tuffarmi in acque più profonde e scure. Così ho fatto il grande passo. Nonostante il rischio, ho nuotato contro corrente e ho rotto gli schemi. Ancora oggi, mi piace ancora che le persone continuino a indovinare Ecco perché “Ecco. Hollywood può succhiare un po' l'anima. Quindi sono orgoglioso di aver tenuto la testa sulle spalle. Proprio come lo sarebbe questa maschera.”

Stella marina “Il cantante mascherato” (Michael Baker/FOX)

Pete papà

stella marina

Canzone: “Material Girl” di Madonna

Ipotesi di pittura: Catherine O'Hara, Cherie Oteri, Molly Shannon

un'idea: L'orologio che dice “50 miliardi”. “Ho trasmesso in streaming oltre 50 miliardi di minuti. E questo in appena un anno!”

Voce fuori campo del pacchetto: “Ho sentito che voi ragazzi avreste dato una festa per la prima. Così, mi sono messa un costume da bagno e sono venuta subito. Quando ho iniziato, servivo bistecche alle stelle. Ho avuto a che fare con gente del calibro di Steve Martin e Whitney Houston. Tutto quello che ho sentito è stato: “Check out, per favore!” E poi ho avuto… la festa della mia vita. Quella che farà conoscere il mio nome in tutto il mondo. Ora, ho tutto. E posso permettetelo! Quindi, abbi fiducia nelle tue benedizioni a venire. Oppure trova una ricca mamma di zucchero come me con cui divertirti.

Brutto maglione “Il cantante mascherato” (Michael Baker/FOX)

Pete papà

Giacca brutta

Canzone: “Il migliore” di Tina Turner

Ipotesi di pittura: Charlie Wilson, Nile Rodgers, Verdine White

un'idea: “In evidenza” su un brutto maglione. “Il maglione brutto è sempre di moda. Questo deve essere il motivo per cui le più grandi star vogliono lavorare con me.”

Voce fuori campo del pacchetto: “Quando sono entrato in scena come un bel giovane, ero l'emblema dello stile e il tetto del mondo. Ho perso la concentrazione. Tutto il mio mondo è crollato. Sono passato dal vivere negli attici a dormire sulle panchine dei parchi. La mia vita era appeso a un filo. Ma quando ho toccato il fondo, ho capito che dovevo cambiare. E ho iniziato a lottare per ritrovare la mia voce. E ora sono di nuovo in cima, meglio di prima. Quindi, voglio vincere questa trofeo per tutte le persone che mi hanno aiutato a rimettermi in piedi, a vivere semplicemente la mia vita migliore.

Lovebird, “Il cantante mascherato” (Michael Baker/Fox)

Pete papà

Amore uccello

Canzone: “Casa” di Philip Phillips

Ipotesi di pittura: Travis Kelce, Odell Beckham Jr., Nick Viall

un'idea: Una TV con scritto “Leading Man”. “Potrei essere un grande piccioncino, ma sai che sono migliore come protagonista.”

Voce fuori campo del pacchetto: “È molto appropriato che io sia un piccioncino. Perché cosa posso dire, sono un romantico senza speranza. Ogni decisione che ho preso nella mia vita è stata a causa dell'amore. O la speranza di trovarlo, o la paura di perderlo. E sai come si dice, l'amore ti fa fare cose pazze. Beh, avevano ragione. Beh, andiamo avanti. Ho avuto successo in molti campi. Ma ho sempre seguito il mio cuore. Ho finito per di fronte a milioni di persone. Ho anche vinto premi per essere così simpatico. Ma il risultato di cui sono più orgoglioso è finalmente trovare qualcuno con cui convivere. E ora, ho seguito il mio amore per la musica per essere su questo palco. Non sono una cantante, ma ho sempre desiderato far parte di questo show per diverse stagioni. E sono così felice di essere qui stasera.”

“Il cantante mascherato” (Michael Baker/Fox)

Pete papà

libro

Canzone: “So Sick” di Ne-Yo

Ipotesi di pittura: Martin Lawrence, Tracy Morgan, Eddie Murphy, Kevin Hart (Robin)

Voce fuori campo del pacchetto: “Certo che sono io il libro. Ho storie per giorni e un vero vocabolario… come si dice? Buono. E devo tutto a mia madre. Vedi, mio ​​fratello era un piantagrane. Un vero romanzo poliziesco. Quindi , mia madre ha dovuto dettare legge su di me. Quindi ero brava in tutto, dalla scuola allo sport. Ma quando si trattava di esibirmi, ero odiosa. C'è di nuovo quel vocabolario. Ciò significa terribile. Ma sapevo di avere per farlo. E di questi tempi, sono un bestseller. Ha incassato più di “4 miliardi di dollari al botteghino. È un sacco di carta! Ora eccomi qui con una cover dell'eroe della scorsa stagione. Con la missione di impressionare un amico speciale.”

Gli artisti della scorsa stagione includevano Ne-Yo nei panni di Mucca, John Schneider nei panni di Ciambella, Macy Gray nei panni della Regina del Mare e Janel Parrish nei panni di Gazelle, oltre a John Oates nei panni di Anteater e Keyshia Cole nei panni di Candelabra, Sebastian Bach nei panni di Tiki, Ginuwine nei panni di Husky e Ashley Parker. Angel nel ruolo di S. More, Metta World Peace nel ruolo di Cuddle Monster, Luann de Lesseps nel ruolo di Hibiscus, Tyler Posey nel ruolo di Hawk, Billie Jean King nel ruolo di Royal Hen, Michael Rapaport nel ruolo di Pickle, Tom Sandoval nel ruolo di Diver, Anthony Anderson nel ruolo di Rubber Ducky e una volta ospite speciale Demi Lovato nel ruolo di Anonimo.

Fox Alternative Entertainment è dietro The Masked Singer, di cui sono produttori esecutivi lo showrunner James Breen, Craig Plestis e Nick Cannon. La serie è basata sul formato sudcoreano creato da Mun Hwa Broadcasting Corp.