Riepilogo: Sono in arrivo le recensioni per Shin Megami Tensei V: Vengeance

Quindi, cosa dicono gli altri punti vendita su questo nuovo gioco? Sito web di giochi di ruolo Ha anche dato al titolo del gioco un 9 su 10, definendo Vengeance un degno rinnovamento per Shin Megami V. Anche i problemi di prestazioni non sembrano essere un grosso problema come lo sono su Switch:

“Inutile dire che giocare su PC invece che su Nintendo Switch allevia quasi tutti i problemi di prestazioni… Shin Megami Tensei V: Vengeance apporta una serie di modifiche e aggiunte… Non cambia sostanzialmente ciò che Shin Megami Tensei V hanno fatto entrambe le cose, e coloro che sono rimasti delusi dalla direzione presa da Atlus con il gioco originale potrebbero non essere impressionati neanche da questo remake, ma Vengeance dà a Shin Megami V il rinnovamento che merita.

Nintendo tutto Ha anche dato il pollice in su a Vengeance, notando come batte il gioco originale con un ampio margine:

“Shin Megami Tensei V era già un’esperienza memorabile e di altissima qualità quando è stato rilasciato per la prima volta, e Vengeance lo supera con un ampio margine. L’inclusione del percorso narrativo Canon of Vengeance, così come l’enorme numero di qualità-vita modifiche aggiunte al gameplay, tutto “Si accumula per rendere la riedizione più che utile. Se hai già giocato al gioco, ci sono abbastanza cose nuove e migliorate qui per assumere nuovamente il ruolo di Nahobino e se è ancora stato sulla tua lista di cose da fare, ora è il momento perfetto per farlo.”

Siliconra ha dato al gioco un 10 su 10, indicando che i fan del gioco avrebbero dovuto rilasciarlo:

“Shin Megami Tensei V: Vengeance è il JRPG che avremmo dovuto ottenere con la versione originale. Le enormi caratteristiche di qualità della vita, il migliore sviluppo del personaggio e la storia più interessante fanno sì che il canone del percorso di Vengeance salti e salti meglio della versione originale Basic Storia “

Rapporto mondiale Nintendo Ho dato a questo follow-up un 9 su 10, menzionando come questo sia il modo migliore per vivere Shin Megami Tensei V:

“Vengeance è la migliore versione migliorata. Ci sono molti cambiamenti al gameplay e il nuovo personaggio è meglio integrato rispetto alla ginnasta di Royal. Se ti sei perso Shin Megami Tensei V la prima volta, Vengeance è il modo migliore per provare un grande gioco di ruolo.”

E i nostri amici dentro Cortile di pagamento Ha dato al nuovo titolo 7 su 10, definendolo anche “il modo definitivo di giocare”:

“Shin Megami Tensei V: Vengeance è il modo migliore di giocare al gioco di fusione demoniaca di Atlus, con una nuova serie di accessori per ammorbidire quella che può ancora, a volte, essere un’esperienza di gioco dura. È un gioco incredibilmente ricco di combattimenti. il che può diventare opprimente, ma il lavoro di allevare questo demone ideale rimane più attraente che mai”.