Duke Faker, l’ultimo membro dei leggendari Four Tops della Motown, è morto lunedì per insufficienza cardiaca nella sua casa di Detroit.

Sebbene fosse ricordato per il successo dei successi del gruppo come “I Can’t Help Myself (Sugar Pie Honey Bunch)”, “It’s the Same Old Song” e “Bernadette”, era anche l’ex proprietario di un ristorante galleggiante a Detroit non esiste più.

Molti ricorderanno il Lansdowne Restaurant, che era ancorato negli anni ’80 sul fiume Detroit dietro le aree di Cobo Arena e Hart Plaza.

L’urbanista di Detroit Alex Pollock ha avuto l’idea di trasformare il Lansdowne, un ex traghetto che trasportava vagoni ferroviari tra Detroit e Windsor, in un ristorante galleggiante. Bullock era anche dietro a portare i giganteschi murales vegetali al mercato orientale.

Si ritiene che la Lansdowne sia la più antica nave a ruote laterali del Nord America. Varata nel 1884, fu costruita a Wyandotte per la Grand Trunk Western Railroad e fu utilizzata come traghetto ferroviario.

Nel 1970 fu messo fuori servizio dopo che uno dei suoi motori esplose, secondo gli archivi della Free Press. Convertendo la Lansdowne in un ristorante galleggiante, Bullock contribuì a ottenere un finanziamento federale per convertire la nave. I ristoranti specializzati hanno acquistato il traghetto da Lansdowne Inc.

La nave Lansdowne, lunga 319 piedi e larga 60 piedi, è stata aperta sulle rive del fiume Detroit nel 1983 dalla Speciality Restaurant Corp. con sede in California.

Con vista sullo skyline di Windsor e sul fiume Detroit, l’interno dello yacht presenta un “oyster bar sul tetto e una sala cocktail con due imponenti ponti da ballo, un enorme bar in quercia e rame e una cucina a vista”, riferisce la Free Press.

Un punto forte del ristorante erano i due vecchi camion di cibo sul tetto, e c’era anche un ristorante con ruota a pale e sale da pranzo per le feste.

Come ristorante, Specialty Restaurant Corp. Il ristorante Lansdowne chiuse nel 1988.

Faker, che con suo cugino, il dentista di Detroit Darnell Kaigler, fondò la D&D Enterprise Associates Inc. Acquistando il ristorante da Ristoranti specializzati nel 1988. La coppia ha investito in lavori di ristrutturazione a Lansdowne, incluso il rinnovamento della cucina e la conversione dello spazio in uno spazio più dettagliato in stile nautico.

Secondo quanto riportato dal Free Press, i piani includevano la ristrutturazione del ristorante e la trasformazione in un ristorante in stile battello fluviale che serve cucina creola/cajun, musica jazz dal vivo e una discoteca. Faker e Kaegler si recarono persino in Louisiana alla ricerca di uno chef. Trovarono Sandra Morris in un ristorante italiano a New Orleans e la assunsero.

D&D dichiarò bancarotta ai sensi del Capitolo 11 nel 1990 e alla fine vendette il ristorante a Specialty Restaurant Corp. Come ristorante Lansdowne, chiuse alla fine del 1991. Una versione successiva del Lansdowne era il complesso di intrattenimento Baja Beach Club che offriva un bar sportivo, un piano bar, un karaoke, una discoteca e un ristorante tradizionale. C’era anche un’attrazione sotto forma di una gru per il bungee jumping. Il CEO di Baja Beach Nightclub Co., Larry Spatz, ha firmato un contratto di locazione di 10 anni da 3 milioni di dollari per il ristorante Lansdowne, riporta Free Press.

Ma questo ebbe vita breve e solo pochi anni dopo Lansdowne ancorò il posto che aveva occupato dall’inizio degli anni ’80. Nel luglio 1995, Lansdowne lasciò il fiume Detroit. Ristoranti di specialità Corp. La nave fu rimorchiata in un impianto di stoccaggio vicino a Cleveland. I proprietari hanno attribuito la morte di Lansdowne alla mancanza di spazio sufficiente per parcheggiare dietro Cobo Square.

“Non abbiamo avuto molta fortuna a Detroit”, ha detto Jim Dixon, direttore regionale di Specialty Restaurants Corp. Per la stampa libera dell’epoca. “Senza 200-300 posti auto accessibili, dovevamo fare il parcheggiatore. Era un posto difficile in cui lavorare.”

Nel 1999, Lansdowne fu rimorchiata a Erie, in Pennsylvania, secondo Una notizia dall’Erie Times è stata pubblicata nel gruppo AllAboardRailDiscussionCon possibilità di convertire la copia in un altro ristorante sulla riva del fiume.

La scomparsa definitiva della Lansdowne avvenne nel 2005. La nave, ancora di proprietà dello Specialty Restaurant, affondò al largo della costa di Erie, in Pennsylvania, dove era ormeggiata. Secondo i rapporti, non è chiaro il motivo per cui la nave è affondata.

