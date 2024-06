Risultati delle prove olimpiche e sul campo: Quincy Wilson fallisce, Something Mo fallisce

EUGENE, OR – Le lacrime si sono formate e sono cadute a meno di 13 minuti l’una dall’altra. Si riversarono con orgoglio negli occhi di un uomo adulto appoggiato ad una staccionata all’interno di una tenda bianca. Sono rotolati sul volto di una donna angosciata sulla pista all’interno di uno stadio sbalordito. Le lacrime provengono da ricordi che dureranno tutta la vita, da uno shock che durerà per sempre, da un’attesa che potrebbe durare quattro anni, da una gioia e un dolore che dureranno per sempre.

Joe Lee, l’allenatore di atletica leggera alla Bullis School di Potomac, aveva appena finito di esaltare il fenomeno sedicenne Quincy Wilson con pause per raccogliere le sue emozioni e una pausa per asciugare le lacrime. Sulla pista di Hayward Field, Something Moe aveva appena iniziato la sua corsa nella finale degli 800 metri, un trampolino di lancio nella sua difesa della medaglia d’oro olimpica e un altro momento per guarire il suo rapporto fratturato con uno sport che una volta conquistava con facilità.

Le prove olimpiche statunitensi sono uno spettacolo difficile. Non importa se sei uno dei geni di cui l’America sta iniziando ad innamorarsi: ci sono uomini adulti con mezzi di sussistenza a rischio che vogliono lasciarti nella polvere. Non importa se sei sulle copertine delle riviste o se la tua faccia sventola per Hayward Field in una campagna pubblicitaria: se inciampi nella gamba di qualcuno durante un quarto della gara, dovrai aspettare quattro anni per dimostrare di essere in grado di farlo. sei ancora il migliore al mondo

Wilson, 16 anni, è riuscito a finire sesto nella finale dei 400 metri, un’impresa impressionante che ha coronato una settimana in cui ha battuto due volte un record del liceo che durava da 42 anni. Mo, l’agile e traballante regina americana della corsa di mezzofondo, inciampò e cadde meno della metà del suo primo giro mentre correva attraverso una fitta raccolta di arti e spuntoni. Sugli spalti, i suoi familiari si sono alzati e hanno gridato: “No!” Mo si è alzato dalla pista, è corso velocemente verso il gruppo di corridori che si era spostato 50 metri più avanti e ha iniziato ad affrontare la scioccante realtà. READ Salto con gli sci costruito davanti ad una vecchia acciaieria

Mu ha continuato a correre fino alla linea. Ha tagliato il traguardo in 2:19.69, a più di 22 secondi dalla campionessa Nia Akins e a più di 20 secondi dalle finitrici del podio Ally Wilson e Juliette Whittaker. Mu tagliava da solo il traguardo dopo 800 metri. Non riusciva a capire di farlo in quel modo. Il suo viso si trasformò in un cipiglio torturato e seppellì il viso tra le mani.

“È sicuramente una delle parti più difficili di questo sport, questo evento in particolare”, ha detto Whittaker. “La natura brutale di questo sport è che non importa quanto ti senti in forma prima di partecipare a una gara, non sai mai cosa succederà.”

Lo storico ed esaltante tentativo di Wilson di rivendicare un posto olimpico automatico alle prove si è concluso lunedì. Ma non si arrenderà senza combattere. Wilson, il fenomeno che ha terminato il suo secondo anno a Polis poche settimane fa, ha superato tre corridori a casa e si è classificata sesta nelle sue prime prove olimpiche in 44,94 secondi, a un’età in cui gli amici sono impegnati a cercare di ottenere la patente di guida. Quincy Hall è stato il vincitore a sorpresa con un tempo di 44,17 secondi, seguito da Michael Norman (44,41) e Chris Bailey (44,42).

Mentre Lee pensava a ciò che Wilson aveva mostrato al mondo, si allontanò e si tolse gli occhiali da sole. Una volta tornato, l’emozione soffocava ancora le sue parole.

“Ha mostrato il suo carattere, la sua lotta e la sua determinazione”, ha detto Lee. “È un ragazzo eccezionale, amico. È un ragazzo eccezionale.”

Nel round di apertura di venerdì, Wilson ha battuto il record nazionale delle scuole superiori vincendo la manche in 44,66 secondi. Di fronte ai dubbi sulla sua capacità di mantenere la resistenza durante le dure prove, Wilson ha ripristinato il record a 44,59 nelle semifinali di domenica, passando dal quinto al terzo posto negli ultimi 100 metri per qualificarsi per la finale di lunedì. Ha incontrato eroi come Noah Lyles e Grant Holloway e ha ricevuto gli auguri da Tyreek Hill, Deion Sanders e Snoop Dogg.

“Tutto quello che so è che ho dato tutto quello che avevo, e poi ho restituito qualcosa”, ha detto Wilson. “Non posso tornare indietro e rimanere deluso. Alla fine corro 16 volte di più degli uomini adulti. READ L'improvviso infortunio di Taijuan Walker potrebbe spingere Spencer Turnbull nella rotazione dei Phillies

Alla fine, Wilson riesce a rispondere di sì quando i suoi amici a casa gli chiedono se vuole giocare ai videogiochi, ma lui non è ancora pronto per rilassarsi. Anche se la sua carriera nel singolare si è conclusa lunedì, Wilson potrebbe ancora diventare un olimpionico a Parigi. USA Track & Field può selezionare altri due corridori di 400 metri per il totale della staffetta 4×400, con tutti i partecipanti alle prove statunitensi che si qualificheranno. E basandosi solo sulle prestazioni degli ultimi quattro giorni, Wilson ha costruito un caso convincente. Il termine per la presentazione della lista è il 7 luglio.

“Non so se la mia stagione è ancora finita”, ha detto Wilson. “Non voglio uscire a prendere un gelato così presto. Potrei ricevere quella chiamata.”

Se selezionato, Wilson diventerà il più giovane americano a competere nell’atletica leggera ai Giochi Olimpici. Ha battuto il record detenuto dal 1900 da Arthur Newton, che corse i 2.500 metri di corsa a ostacoli in 17 anni e 166 giorni.

Lee sapeva che Wilson aveva superato ogni aspettativa immaginabile finendo sesto nel paese. Sapeva e sperava che l’USATF lo avrebbe selezionato per il suo gruppo di staffetta, una scelta piena di possibilità. Sapeva che Wilson voleva competere alle Olimpiadi, ma non piangeva per il risultato. Stava piangendo per quello che provava per Wilson.

Mi ha detto: “Sì”. La sua voce si alzò di nuovo e bussò alla staccionata per riprendersi. “So che lo voleva. Anche tu sei felice. Sono lacrime di gioia perché sai che sta facendo la storia. Ha la pressione del mondo su di lui. Torneremo.”

Tutto ciò che Mo aveva era il punteggio. È arrivata alle prove con un fastidioso infortunio al tendine del ginocchio e un rapporto con il suo sport che era stato scosso da quando la sua stella olimpica era esplosa tre anni fa. Mo non ha gareggiato tutto l’anno, costretta a fare il suo debutto nel 2024 con in palio un posto olimpico. Il suo ritorno alle prove, dopo averla battuta tre anni fa, è stato ancora più difficile.

Mo rimane uno dei corridori più carismatici del pianeta e il volto dell’atletica leggera negli Stati Uniti. Lei decora L’ultima copertina di Sports Illustrated. Foto giganti di lei e Shaqari Richardson in una campagna pubblicitaria Nike volano nell’Hayward Field. Non sorprende che abbia sconfitto la britannica Kelly Hodgkinson e la keniana Mary Mora, le due concorrenti che l’hanno battuta ai Campionati del mondo dello scorso anno, a Parigi. READ I Celtics battono i Cavaliers e tornano alle finali della Eastern Conference

Una volta sentiva che la sua ascensione era destinata. Ha distrutto un campo di 800 metri alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021. Indossava un cappello con la scritta “Fiducioso” e annunciò che avrebbe battuto il record del mondo. Nella staffetta 4×400, Mo ha vinto un’altra medaglia d’oro con Allyson Felix, Sydney McLaughlin e Delilah Muhammad. In coppia con il leader americano di tutti i tempi nelle medaglie di atletica leggera e con due donne che hanno battuto il record mondiale dei 400 metri a ostacoli, Mo ha corso la tappa dell’ancora.

Quando Mo si fermò per prendere fiato, si sentì esausta. Ha lottato per adattarsi alla pressione dell’atletica leggera professionale. Stava ancora dominando le gare con il suo passo elegante, ma la sua leggerezza fuori dalla pista cominciava a svanire. “Ero così felice che fosse finita”, ha detto Mo dopo aver battuto Hodgkinson per vincere il titolo mondiale 2022. “Oggi è stata una giornata dura per me.”

Il peso che sentivo si intensificò. Mo ha considerato di saltare i Campionati del mondo la scorsa estate. All’ultimo minuto, ha deciso di difendere il suo titolo. Negli ultimi 300 metri due concorrenti l’hanno superata. Ha comunque vinto la medaglia di bronzo, ma per la prima volta sulla scena mondiale Mo è stata sconfitta.

“C’è molta pressione in generale”, ha detto in seguito ai giornalisti a Budapest. “Ci stai pensando troppo. Gli ultimi anni sono stati tanti.”