Risultati, statistiche e replay di San Francisco Giants vs St. Louis Cardinals – 20 giugno 2024 GameTracker

Birmingham, Ala. (AP) Brendan Donovan ha segnato un homer su due punti e un doppio e i St. Louis Cardinals hanno battuto i San Francisco Giants 6-5 in una partita tributo alla Negro Leagues al Rickwood Field giovedì sera.

Con 114 anni, Rickwood Field è il più antico campo da baseball professionistico d’America e l’ex casa del baseball Hall of Famer Willie Mays e dei Birmingham Black Barons delle Negro Leagues.

La prima partita della MLB giocata allo stadio è stata quella di onorare Mays e molti altri giocatori della Negro League, e ha assunto un significato emotivo quando Mays, l’elettrizzante difensore centrale che ha lasciato un segno indelebile nel baseball, è morto martedì.

I tributi per Mays sono continuati per tutta la settimana a Birmingham, inclusa una cerimonia prima della partita di giovedì.

Numerose altre leggende delle Negro Leagues sono state premiate, incluso l’ex giocatore dei Black Barons Bill Greason, che ha lanciato il primo lancio cerimoniale. La partita prevedeva anche il primo arbitro tutto nero nella storia dell’AL/NL.

Donovan, cresciuto in Alabama, ha lanciato un tiro di 1-1 contro il titolare dei Giants Keaton Wynn (3-8) per il suo settimo fuoricampo della stagione. Era 3 su 3 con una doppietta nel terzo inning e un singolo RBI nel sesto.

“Che serata speciale”, ha detto Donovan. “Voglio dire, è qualcosa che dobbiamo festeggiare. È fantastico qui. Per farlo in Alabama, ho alcuni amici e parenti sugli spalti, ed è come giocare di nuovo al ballo estivo.

Alec Burleson ha segnato una coppia di singoli e Masin Wynn ha raggiunto due volte per i Cardinals (37-37), che hanno ottenuto due sconfitte consecutive.

Andre Pallante (3-3) ha lanciato 5 inning e 1/3, concedendo sette valide e tre punti nella vittoria. Ha camminato tre e ne ha eliminati cinque.

L’esterno centrale di San Francisco Heliot Ramos ha segnato un tiro da tre punti su Ballante nel terzo per il suo decimo fuoricampo.

“Ogni volta che giochi al centrocampo per i San Francisco Giants, pensi a Willie Mays”, ha detto il manager dei Giants Bob Melvin. “Siamo sotto di tre e poi all’improvviso siamo in parità con un colpo di mazza. Lo fa da un po’ ormai.

Wynn ha lottato per 2 inning e 2/3, concedendo cinque valide e cinque run con due strikeout e una camminata. È stato sostituito al terzo posto da Randy Rodriguez, che ha rinunciato a una corsa su un tiro selvaggio contro il suo primo battitore.

Patrick Bailey ha avuto tre valide per i Giants, chiudendo una buca di tre run con un sesto da due run. Matt Chapman ha aperto l’inning con una doppietta, poi ha segnato sulla linea di Wilmer Flores verso il centro. Jorge Soler ha poi segnato sul volo di sacrificio di Nick Ahmed.

Ryan Helsley ha avuto tre eliminati per il suo 24esimo salvataggio.

“È stato divertente”, ha detto il manager dei Cardinals Oliver Marmol. “La cerimonia pre-partita è stata incredibile. Emozionante. Sapere dove ti trovi. La sensazione generale di tributo a Willie Mays. L’impatto che ha avuto sulle persone che ha incontrato, ma anche su persone che non ha incontrato.

“È allora che sai di aver fatto la cosa giusta.”

Entrambe le squadre potrebbero no. Indossava un’uniforme del passato con 24. In 23 stagioni di major league, principalmente con i New York/San Francisco Giants ma inclusa una nelle Negro Leagues, Mays ha battuto .301, ha segnato 660 fuoricampo, ha totalizzato 3.293 valide e ha segnato oltre 2.000 punti. Fu Rookie of the Year nel 1951 e due volte MVP.

“È una specie di posto dove suonare”, ha detto Melvin di Rickwood. “Se ti guardi intorno, puoi sentire cosa è successo qui tanto tempo fa e i giocatori che hanno giocato in campo. Vincere la partita sarebbe bello, ma è una bella esperienza.

La stanza dell’allenatore

Giants: richiamato l’SS Tyler Fitzgerald dal Triple-A Sacramento come extra per la partita di Rickwood. … RF Mike Yastrzemski è eliminato con il lato sinistro del tight end.

Cardinals: 3B Nolan Arenado non ha giocato dopo aver abbandonato la partita di martedì contro i Marlins dopo essere stato colpito al gomito destro da una palla veloce lanciata dal mitigatore Huascar Prazoban.

Prossimo

RHP Jordan Hicks (4-3, 2.82 ERA) inizierà per i Giants quando la serie continuerà sabato a St. Louis. Myles Mikolas (5-6, 4.59) inizierà per i Cardinals.

—

