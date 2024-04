Risultati WrestleMania 40: Drew McIntyre vince il World Heavyweight Championship, poi Damian Priest interviene per prenderglielo

La seconda notte di Wrestlemania40 Al Lincoln Financial Stadium di Filadelfia, Pennsylvania, inizia questa sera (domenica 7 aprile 2024) quando Seth Rollins mette in gioco il suo campionato mondiale dei pesi massimi contro Drew McIntyre a nemmeno 24 ore dalla fine prima di perdere contro The Rock e Roman Regna in un tag team match nell'evento principale, per una notte. Come ha detto McIntyre, questo sarebbe il denaro più facile che abbia mai guadagnato.

Sarebbe anche la realizzazione di un suo sogno, vivere il suo grande momento di vittoria del campionato davanti ai tifosi che pagano il prezzo per apprezzarlo.

Ha sicuramente capito.

Almeno per un momento.

La partita è iniziata con un Claymore Kick e uno Squash Thriller ma Rollins è riuscito a calciare fuori. DM Hunk ha fatto quello che fa, ha affrontato Seth e poi ha preso il telefono di sua moglie a bordo ring e ha twittato quanto segue:

Quest'uomo governa.

Sono andati rapidamente a spammare il finalizzatore, ottenendo entrambi i risultati. Rollins deve aver eseguito lo Stomp quattro o cinque volte, inclusa una volta sul tavolo dell'annunciatore all'esterno. Quando ha riportato McIntyre sul ring, è andato dritto contro un'altra Claymore, una delle tante durante la partita.

Seth stava quasi per ordinare qualcos'altro, e questa volta Drew gli ha messo addosso un po' di puzzolente.

Questo è ciò che ha fatto contare tre.

Lo ha fatto davvero.

Rollins, con i brillantini sugli occhi, si voltò con le lacrime agli occhi e sembrò dire a McIntyre “Ne vali la pena” prima di andarsene.

Naturalmente, McIntyre sarebbe sicuramente andato sul ring per affrontare Punk, dicendogli che se fossero saliti sul ring insieme avrebbe posto fine alla sua carriera. Lo colpì persino con un “succhialo”, che fu sufficiente a Punk per fargli cadere le gambe da sotto, strappargli il tutore dal braccio e far esplodere McIntyre con esso.

Poi mandò un bacio alla moglie di McIntyre, solo per far suonare la musica di Damien Priest. Ha incassato il contratto Money in the Bank e non sapevi che è andato a vincere quel maledetto titolo mentre Punk rideva.

Santo cielo.

