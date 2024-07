“Ritiro”: il primo ministro australiano Anthony Albanese affronta la Russia sulle accuse di spionaggio

La Russia ha accusato l’Australia di alimentare la “paranoia anti-russa” in seguito alle accuse di spionaggio contro una coppia di origine russa e australiana. In risposta, sabato il primo ministro Anthony Albanese ha detto a Mosca di “farsi da parte”.



I due sono stati arrestati per aver tentato di accedere a materiale di sicurezza nazionale australiano, anche se venerdì la polizia federale australiana ha affermato che non è stato trovato alcun attacco informatico significativo.



“Ci sono ampie informazioni sull’arresto di Kira e Igor Korolev, che hanno la cittadinanza russa e australiana, a Brisbane con l’accusa di tentativo di spia per conto della Russia”, ha detto venerdì l’ambasciata russa a Canberra in un annuncio all’agenzia di stampa ufficiale russa RIA. .



“Lo scopo di questa campagna è chiaro: innescare una nuova ondata di paranoia anti-russa qui e distrarre gli australiani dai numerosi fallimenti delle politiche del partito laburista al potere”, ha affermato l’ambasciata.



Sabato, in una conferenza stampa, Albanese ha criticato la Russia per le sue azioni, sia in Australia che a livello globale.



“La Russia potrebbe recepire il messaggio e fare marcia indietro”, ha detto Albanese a Brisbane, secondo una trascrizione dell’intervista. “La Russia è impegnata nello spionaggio qui e in tutto il mondo”.



L’Australia è stata uno dei maggiori sostenitori non NATO dell’Ucraina dall’invasione russa del 2022 e ha recentemente annunciato un pacchetto di aiuti militari da 250 milioni di dollari australiani (170 milioni di dollari) per Kiev durante un vertice NATO a Washington.



L’ambasciata russa ha chiesto informazioni scritte alle autorità australiane sulla situazione della coppia e sta valutando la possibilità di fornire assistenza consolare, ha riferito l’Australian Broadcasting Corporation. L’ambasciata non ha risposto immediatamente alle richieste di commento della Reuters.



I documenti del tribunale mostrano che Korolev è comparso venerdì davanti al tribunale distrettuale di Brisbane. Sono stati accusati di preparazione a commettere spionaggio, che prevede una pena massima di 15 anni di carcere. Queste accuse sono le prime previste dalle leggi introdotte nel 2018.



La coppia non ha chiesto la cauzione e è stata trattenuta fino alla successiva comparizione in tribunale il 20 settembre, secondo quanto riportato dai media.



La polizia federale australiana ha rivelato che la moglie, 40 anni, tecnica dei sistemi informatici dell’esercito australiano, si è recata in Russia e ha poi chiesto al marito, rimasto in Australia, di accedere al suo account ufficiale per accedere ai materiali della difesa.



L’Australia sostiene attivamente l’Ucraina fornendo attrezzature di difesa a Kiev, vietando l’esportazione di minerale di alluminio in Russia e imponendo sanzioni a oltre 1.000 individui ed entità russe.