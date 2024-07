RNC 2024 Giorno 2: Focus sull’immigrazione dopo l’ingresso di Trump

MILWAUKEE (AP) – La Convention nazionale repubblicana riprende martedì mentre l’attenzione si concentra sull’immigrazione, una questione centrale dell’ex presidente. È Donald Trump Un marchio politico che lo ha aiutato a farsi apprezzare dalla base repubblicana quando ha lanciato la sua prima campagna nel 2015.

Sopravvissuto due giorni dopo Un tentativo di omicidioTrump è apparso trionfante nella serata di apertura della convention di lunedì con una benda sull’orecchio destro, l’ultima toccante dimostrazione. Una campagna presidenziale Già definito da colpi di scena drammatici.

I delegati repubblicani hanno applaudito selvaggiamente quando Trump è apparso sullo schermo nel backstage, per poi fare un’apparizione emozionante sul palco mentre il musicista Lee Greenwood cantava “God Bless America”. Ciò è avvenuto poche ore dopo che la convenzione aveva formalmente nominato l’ex presidente per candidarsi contro il presidente per la nomina presidenziale repubblicana a novembre Joe Biden.

Trump, che lunedì era fiancheggiato da un muro di agenti dei servizi segreti, non si è rivolto alla sala – con il suo discorso di accettazione previsto per giovedì – ma ha sorriso tranquillamente e ha salutato di tanto in tanto mentre Greenwood cantava. Alla fine è stato raggiunto dal suo compagno di guida appena annunciato, Senatore dell’Ohio JD VanceAscoltare il resto dei discorsi della serata, spesso con un’espressione sommessa e reazioni sommesse, è insolito per lo showman spudorato.

L’accoglienza entusiasmante ha sottolineato la profondità dell’affetto del pubblico per il candidato del 2016, che ha vinto la nomination come outsider ma ha sconfitto tutti gli sfidanti repubblicani, messo a tacere la maggior parte dei critici conservatori e ora ha rafforzato la lealtà tra i ranghi del partito. .

“Dobbiamo unirci come partito, dobbiamo unirci come nazione”, Michael Watley, presidente del Partito repubblicano e presidente del partito scelto da Trump, ha aperto lunedì la sessione in prima serata della Convenzione nazionale. “Dobbiamo mostrare la stessa forza e resilienza del presidente Trump e condurre questo Paese verso un futuro migliore”.

Cose da sapere sulle elezioni del 2024

Ma Watley e altri leader repubblicani hanno chiarito che i loro appelli alla riconciliazione non si estendono a Biden e ai democratici, che sono ancora consumati dalla preoccupazione di non essere all’altezza del compito di sconfiggere l’81enne Trump.

“Le loro politiche rappresentano un pericolo chiaro e attuale per l’America, le nostre istituzioni, i nostri valori e il nostro popolo”, ha affermato il senatore del Wisconsin. Ron Johnson ha detto che Trump ha vinto nel 2016, ma ha dato il benvenuto al partito nel suo campo di battaglia dopo aver perso contro Biden quattro anni fa. .

I leader della campagna di Trump hanno organizzato la conferenza per trasmettere un messaggio morbido e ottimista, concentrandosi su temi che contribuiranno ad ampliare il suo fascino presso un leader divisivo. elettori moderati E gente di colore.

Lunedì, una serata dedicata all’economia, i delegati e il pubblico della televisione nazionale hanno richiamato dagli oratori la campagna di Trump chiamata “americani di tutti i giorni” – una madre single che parla di inflazione, un membro del sindacato che si è identificata come una democratica per tutta la vita e ora sostiene Trump . Un piccolo imprenditore, tra gli altri.

La giornalista di AP Jennifer King riferisce che la Convention nazionale repubblicana continua a Milwaukee.

Tra i relatori di spicco figurano repubblicani neri che sono stati in prima linea nella campagna di Trump per ottenere più voti dai principali collegi elettorali democratici.

Il rappresentante statunitense Wesley Hunt del Texas ha affermato che l’aumento dei prezzi dei generi alimentari e dell’energia sta danneggiando i portafogli degli americani.

“Possiamo risolvere questo disastro”, ha detto Hunt, eleggendo Trump e mandandolo “alla Casa Bianca, a cui appartiene”.

___

Segui la copertura di AP sulle elezioni del 2024 https://apnews.com/hub/election-2024.