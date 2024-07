RNC Giorno 4: Trump accetta la nomina presidenziale del GOP mentre i colloqui tentano di assassinare

Washington- L’ex presidente Donald Trump accetterà formalmente la nomina presidenziale del GOP il quarto e ultimo giorno. Convenzione nazionale repubblicana Si prevede che avrà grande visibilità nel suo discorso di giovedì a Milwaukee, pochi giorni dopo l’attentato alla sua vita.

Egli ha detto Esaminatore di Washington In un’intervista dopo il tentativo di omicidio, Trump ha detto: “Il discorso che terrò giovedì sarà fantastico”. “Se non fosse successo, sarebbe stato uno dei discorsi più incredibili”, ha criticato Biden l’amministrazione. “Onestamente, adesso sarebbe una conversazione completamente diversa.”

La copresidente del Comitato nazionale repubblicano Laura Trump ha detto a “CBS Mornings” che gli americani “Versione diversa“In un discorso giovedì sera, Trump ha detto che sua suocera è stata “davvero colpita” dall’esperienza. Ha suggerito che gli americani “forse vedono una versione leggermente più morbida di quella che alcuni in patria hanno visto in passato”.

Fare clic qui per visualizzare i media correlati. Fare clic per espandere



Il quarto giorno della Convention Nazionale Repubblicana si è concentrato sulla visione dell’ex presidente per il Paese, incentrata sul tema “Make America Great Again” se verrà rieletto per un secondo mandato alla Casa Bianca. Si conclude una settimana in cui rappresentanti del GOP, governatori, legislatori e altri lealisti del partito hanno ascoltato l’agenda di Trump. economia, Politica estera E Sicurezza pubblica.

La settimana è iniziata con i delegati della conferenza Adotta la piattaforma di 16 pagine del GOP, che ha influenzato notevolmente Trump. UN Chiamata al voto I delegati statali furono tenuti a nominare ufficialmente Trump presidente, che completò il processo delle primarie pochi mesi dopo annunciato Candidato presidenziale repubblicano.

Ex presidente Senatore dell’Ohio Lo ha annunciato JD Vance Lunedì come suo compagno di corsa, e i delegati lo hanno nominato formalmente vicepresidente.

Il Partito Repubblicano ha continuato a lavorare per promuovere l’unità al suo interno Tentativo di omicidio contro Trump Sabato ad una manifestazione a Butler, Pennsylvania. Durante le prime tre sere della conferenza, indossava un orecchino bianco che fu sfiorato da un proiettile.

Oltre ai governatori, ai membri del Congresso e ai candidati al Senato che hanno tenuto discorsi lodando Trump, molti dei suoi ex rivali alle primarie repubblicane si sono rivolti ai delegati, tra cui un ex ambasciatore alle Nazioni Unite. Nikki HaleyIl governatore della Florida Ron DeSantis e il governatore del Nord Dakota Doug Burgum.

Vance, 39 anni, ha accettato ufficialmente la nomina alla vicepresidenza in un discorso mercoledì sera.

“Il presidente Trump rappresenta l’ultima speranza dell’America, perduta e mai più ritrovata: un ragazzo della classe operaia nato lontano dalle stanze del potere, una nazione che può stare su questa piattaforma come prossimo vicepresidente degli Stati Uniti d’America, ” Egli ha detto.

Cosa c’è all’ordine del giorno del quarto giorno della Convention Nazionale Repubblicana?

Il discorso di Trump in cui ha accettato la nomina presidenziale repubblicana è stato l’elemento più importante per concludere l’incontro durato quattro giorni. Sarà l’ultima persona a parlare alla conferenza prima che finisca.

Secondo il Comitato Nazionale Repubblicano, il tema della giornata finale sarà “Make America Great Again” e si concentrerà su come Trump “porterà una nuova età dell’oro per l’America”. L’agenda dell’ex presidente mira ad affrontare la posizione dell’America in patria e all’estero, garantire alle famiglie americane prosperità e sicurezza e creare rivitalizzazione per città e comunità, ha affermato il partito.

Secondo il Comitato Nazionale Repubblicano, “gli americani avranno ancora una volta motivo di sentirsi fiduciosi e ottimisti riguardo al futuro del nostro Paese”. “Il presidente Trump renderà di nuovo grande l’America.”

La sessione ufficiale della giornata inizia alle 17:45 CT, o 6:45 ET, e termina alle 22:30 CT, o 23:30 ET. Per un programma dettagliato degli eventi intorno a Milwaukee, vedere RNC Calendario principale sul loro sito web.

Chi sta parlando?

Tra quelli ancora in programma per parlare alla convention c’è il senatore del Montana, che guida il National Republican Senatorial Caucus. Steve Daines e il rappresentante Richard Hudson, il leader del Congresso nazionale repubblicano. Anche l’ex segretario di Stato Mike Pompeo e l’ex amministratore delle piccole imprese Linda McMahon pronunceranno le loro osservazioni, così come l’ex conduttore di Fox News Tucker Carlson, il wrestler Hulk Hogan e l’avvocato di Trump Alina Habba.

Franklin Graham; Eric Trump, figlio di un ex presidente; E Dana White, CEO di Ultimate Fighting Championship, parlerà con Trump entro un’ora.

Come guardare la RNC 2024 via cavo

Le trasmissioni televisive della CBS andranno in onda per quattro giorni a partire dalle 22:00 ET. Trova il tuo Ecco la stazione CBS locale.

Come guardare la RNC 2024 senza cavo

CBS News avrà una copertura 24 ore su 24, 7 giorni su 7, della convention e trasmetterà in streaming i keynote di ogni serata. Puoi anche guardare la copertura sul tuo cellulare o dispositivo di streaming.

