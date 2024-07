Robert Downey Jr. e i Fratelli Russo ottengono enormi guadagni dalla serie “Avengers”.

Immagini Getty per Disney

Dopo un anno difficile, la Marvel sta tornando alle stesse cose che hanno funzionato in passato. Ciò significa una riunione del gioiello del franchise Robert Downey Jr. e dei fratelli Russo, che hanno diretto i due film di maggior successo dello studio, “Avengers: Infinity War” e “Avengers: Endgame”.

Ma riportare indietro i membri chiave della vecchia banda non sarà economico. Le fonti dicono che la Marvel pagherà 80 milioni di dollari ad Anthony e Joe Russo per dirigere “Avengers: Doomsday” e “Avengers: Secret Wars” e “molto di più” per Downey per affrontare il cattivo Doctor Doom nei due protagonisti principali. L’accordo di Russo non include compensi back-end, ma prevede scale di performance che partono dalle soglie di 750 milioni di dollari e 1 miliardo di dollari. I fratelli produrranno anche entrambi i film tramite la loro AGBO. Ciò rappresenta una sorta di svolta per la Marvel, che in genere non lavora con produttori esterni, preferendo mantenere il team interno.

Per Downey, che ha contribuito a trasformare la Marvel in una macchina stampatrice di soldi grazie al ruolo di Tony Stark nel primo film “Iron Man” del 2008, il suo contratto è anche ricco di vantaggi che includono viaggi in jet privato, sicurezza privata e un servizio completo. “campo per roulotte” per il vincitore del recente premio Oscar. (Downey ha vinto quest’anno il premio come miglior attore non protagonista per il suo ruolo in “Oppenheimer.”)

Secondo una fonte informata, Downey è il membro più pagato dell’universo cinematografico Marvel e ha guadagnato tra i 500 e i 600 milioni di dollari nel corso di quattro film della serie “Avengers”, tre film della serie “Iron Man” e la sua apparizione nei film “L’incredibile” “Hulk”, “Captain America: Civil War” e “Spider-Man: Homecoming”.

Tuttavia, ci sono ancora alcune modifiche che devono essere apportate. Mentre i due film precedenti della serie “Avengers” dei fratelli Russo sono stati girati ad Atlanta, i due nuovi film saranno girati a Londra a partire dal secondo trimestre del 2025.

Sebbene la Marvel fosse diventata il marchio più dominante nel cinema nel corso dei suoi primi 30 film, stavano iniziando a mostrare crepe nel 2023, con il noioso sequel di “Ant-Man” che aveva incassato solo 476 milioni di dollari in tutto il mondo, insieme a… disastroso “The Marvels”, che a malapena ha superato la soglia dei 200 milioni di dollari in tutto il mondo. In aggiunta all’angoscia sul set di Burbank, un intero futuro arco narrativo di “Avengers” incentrato sul cattivo Kang ha dovuto essere demolito a causa dei problemi legali dell’attore Jonathan Majors. (La società madre della Marvel, la Disney, ha tagliato i rapporti con Majors poche ore dopo che è stato dichiarato colpevole di aggressione e molestie derivanti da un alterco con la sua allora fidanzata.) In breve tempo, il regista Destin Daniel Cretton ha lasciato “Avengers: Kang Dynasty”.

diversificato In precedenza era stato riportato in un importante articolo sui problemi dello studio che la Marvel stava valutando la possibilità di passare da Kang a Doctor Doom man mano che i problemi di Major peggioravano e che il presidente Kevin Feige era ansioso di riportare Downey, che passerà dal suo debutto a Broadway in “” di Ayad Akhtar. McNeil” in autunno. “Avengers” entrerà in pre-produzione nel nuovo anno.

Le fonti dicono che Downey, che è rappresentato da WME, ha accettato di tornare nel Marvel Cinematic Universe se Russo, che è cliente della CAA, dirigerà il film. “Erano gli unici con cui avrebbe lavorato”, dice una fonte vicina all’accordo.

Dopotutto, i due film “Avengers” dei fratelli hanno incassato complessivamente 4,851 miliardi di dollari. Mentre la Marvel cerca di riconquistare la sua posizione, la riunificazione tra Downey e i Russo è “la perfetta combinazione di tempismo e di andare d’accordo con tutti”, afferma un dirigente vicino al progetto.