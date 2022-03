Russian Astronauts Board ISS in colori come la bandiera ucraina

In una dichiarazione pubblica, i funzionari della NASA hanno affermato che il sig. Ignorando le dichiarazioni di Rogozin, hanno insistito per continuare le operazioni con le loro controparti russe come al solito. Hanno detto che non c’era alcun cambiamento nei piani per il ritorno del signor Vande Hey.

Un paio di equipaggi faranno volare la navicella spaziale Crew Dragon di SpaceX alla stazione il mese prossimo: uno un gruppo privato di turisti con Axiom e l’altro una combinazione di astronauti della NASA e dell’ESA.