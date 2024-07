Sabato gli annunci del volo Falcon 9

Brevard Space Coast rampe di lancio razzi SpaceX ULA NASA Dai una rapida occhiata a quali razzi vengono lanciati dai vari siti di lancio di Brevard.

Avviare un riavvio: Di seguito sono riportate le riprese dal vivo del razzo SpaceX Falcon 9 in decollo da Cape Canaveral durante la missione Starlink 10-9 sabato 27 luglio.

Dopo un periodo di atterraggio di due settimane, la flotta di razzi Falcon 9 di SpaceX tornerà in volo con una missione Starlink lanciata dopo mezzanotte dal Kennedy Space Center della NASA.

Benvenuti alla copertura in diretta del Florida Today Space Team della missione Starlink 10-9. Dopo un paio di ritardi, SpaceX punta a un decollo di sabato all’1:45 EDT dal Pad 39A.

Il Falcon 9 schiera una serie di 23 satelliti Internet Starlink racchiusi all’interno di una carenatura sopra il razzo da 230 piedi.

Non è previsto alcun boom sonico nella Florida centrale. Dopo essersi diretto verso il cielo lungo una traiettoria nord-est, il booster del primo stadio del razzo mirerà ad atterrare a bordo di un drone SpaceX nell’oceano 8 minuti e mezzo dopo il decollo.

Aggiornamento 1:53: Il booster del primo stadio Falcon 9 è atterrato a bordo della nave drone di SpaceX per leggere le istruzioni nell’Oceano Atlantico, completando la sua 17a missione.

Aggiornamento 1:45: La flotta di razzi Falcon 9 di SpaceX è tornata in volo con il decollo di oggi da KSC.

Aggiornamento 1:40: Il webcast di lancio di SpaceX, ospitato su X (ex Twitter), è ora in diretta sotto il conto alla rovescia.

Il decollo dal KSC è previsto tra cinque minuti.

Aggiornamento 1:35: Questo circuito radar del National Weather Service non mostra nuvole su Cape Canaveral. Dieci minuti al decollo.

Aggiornamento alle 1:30: La missione di stasera segna il 17esimo volo per il booster del primo stadio Falcon 9, ha detto SpaceX.

Il booster, molto utilizzato, aveva precedentemente lanciato CRS-24, Eutelsat HOTBIRD 13F, OneWeb 1, SES-18 e SES-19 e una dozzina di missioni Starlink.

Dopo la situazione di stallo, l’equipaggio si aspetta che il booster atterri a bordo del drone SpaceX, legga le istruzioni dopo 8 minuti e 14 secondi nell’Oceano Atlantico.

Aggiornamento 1:20: Ecco una carrellata della sequenza temporale rimanente del conto alla rovescia di SpaceX mentre si avvicina al suo obiettivo di decollo dell’1:45. T-meno:

16 minuti: Inizia la seconda fase di caricamento dell’ossigeno liquido.

Inizia la seconda fase di caricamento dell’ossigeno liquido. 7 minuti: Falcon 9 avvia il raffreddamento del motore prima del lancio.

Falcon 9 avvia il raffreddamento del motore prima del lancio. 1 minuto: Il computer di comando di volo inizia i test finali di prelancio; Il serbatoio del propellente inizia a pressurizzare fino alla pressione di volo.

Il computer di comando di volo inizia i test finali di prelancio; Il serbatoio del propellente inizia a pressurizzare fino alla pressione di volo. 45 secondi: Il direttore del lancio di SpaceX controlla il “via” per il lancio.

Il direttore del lancio di SpaceX controlla il “via” per il lancio. 3 secondi: Il controller del motore comanda al motore di avviare la sequenza di accensione.

Il controller del motore comanda al motore di avviare la sequenza di accensione. 0 secondi: Decollo.

Aggiornamento 1:10: SpaceX ha ora annunciato che i processi di rifornimento del Falcon 9 stanno per iniziare al Pad 39A e che “tutti i sistemi sono in buone condizioni”.

Ciò significa che il conto alla rovescia di Starlink di stasera verrà revocato all’1:45 senza alcun ritardo, altrimenti il ​​lancio dovrà essere posticipato.

Aggiornato alle 00:52: In una dichiarazione rilasciata giovedì sera, i funzionari di SpaceX hanno offerto informazioni sul motivo per cui lo stadio superiore del Falcon 9 non ha funzionato correttamente dopo il lancio dell’11 luglio dalla California.

“Le revisioni dei dati post-volo hanno confermato che il booster del primo stadio del Falcon 9 ha funzionato nominalmente durante l’ascesa, la separazione degli stadi e l’atterraggio riuscito di un drone. Durante la prima accensione del motore del secondo stadio del Falcon 9, l’ossigeno liquido è fuoriuscito nell’isolamento che circonda il motore dello stadio superiore “, ha detto. La dichiarazione dice.

“La causa della perdita è stata identificata come una rottura in una linea di rilevamento di un sensore di pressione collegato al sistema di ossigeno del veicolo. Questa linea è solitamente rotta a causa dell’allentamento del morsetto che tiene la linea e dell’affaticamento causato dalle vibrazioni del motore,” diceva la dichiarazione.

“Nonostante la perdita, il motore del secondo stadio ha continuato a funzionare durante la sua prima accensione e il suo motore ha completato lo spegnimento, entrando nella fase costiera della missione nell’orbita ellittica di parcheggio prevista.”

Aggiornamento alle 12:30: Questo loop radar dalla stazione del National Weather Service presso l’aeroporto internazionale di Melbourne-Orlando non mostra una copertura nuvolosa significativa su Cape Canaveral, sebbene la pioggia sia diffusa sulle aree costiere a nord-ovest di Orlando e Daytona Beach.

Aggiornamento 00:10: In vista dell’imminente lancio del Falcon 9 di SpaceX, i funzionari della gestione delle emergenze della contea di Brevard hanno attivato il team di supporto per le operazioni di lancio dell’agenzia.

Aggiornato alle 23:42: Un altro ritardo. Il decollo all’1:45 di sabato è stato posticipato di quasi un’altra ora.

Il servizio Starlink supporta le Olimpiadi di Parigi 2024

Aggiornato alle 23:31: Questo pomeriggio, i funzionari di Starlink hanno condiviso un video TikTok che mostra le apparecchiature a banda larga dell’azienda che supportano una trasmissione in diretta della torcia olimpica mentre viaggia per le strade di Parigi.

Si è tenuta oggi la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Aggiornamento 23:11: I funzionari di SpaceX hanno annunciato che ora prendono di mira il decollo alle 00:59 di sabato, con un ritardo di 38 minuti.

Aggiornamento alle 23:00: Il 45° squadrone meteorologico della Space Force stima all’85% le probabilità di un tempo favorevole al lancio.

“L’asse della dorsale atlantica occidentale è a nord dello spazioporto, e un profondo flusso oceanico continua a spingere rapidamente verso l’interno le brezze marine della costa orientale ogni pomeriggio. Gli effetti persistenti della polvere sahariana manterranno le condizioni più asciutte del normale, con poche possibilità di acquazzoni costieri notturni, ” dicevano le previsioni.

“La principale preoccupazione meteorologica per uno sforzo di sabato mattina presto è un modello di nubi cumuliformi associato a piogge costiere irregolari”, affermano le previsioni.

