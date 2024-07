Samsung (finalmente, come si deve) presenta il Galaxy Ring

Al Samsung Galaxy Unpacked, Samsung ha annunciato oggi il Galaxy Ring, un dispositivo indossabile da dito che migliora l’ecosistema dei dispositivi di monitoraggio della salute. Sì, questa è la terza o quarta volta che viene annunciato, ma oggi è il giorno in cui puoi effettuare il preordine. Questo è un tentativo consapevole di conquistare il mercato, in particolare Ora Ring, che ha molti attori più piccoli nello spazio. Ottieni anche un’IA regolare Wu Approfondimenti per aiutarti a prenderti più cura del tuo corpo quando senti che le cose non stanno andando bene.

L’azienda è orgogliosa di incorporare la sua attuale tecnologia di sensori nello spazio più piccolo offerto da un anello. È dotato di accelerometro, sensore PPG/frequenza cardiaca e temperatura cutanea che fornisce dati a Samsung Health per creare un ritratto del tuo corpo. Nell’app puoi vedere il tuo punteggio del sonno, quanto ti muovi durante il sonno, la frequenza cardiaca e respiratoria e il ciclo mestruale. Il punteggio energetico complessivo tiene traccia di quanto ti senti bene ogni giorno e fornisce consigli su cosa cambiare.

Se il tuo ticker è troppo lento o troppo veloce, beneficerai degli avvisi sulla frequenza cardiaca che ti informano per evitare qualsiasi problema. Ci sono anche elementi di posta in gioco come il rilevamento automatico dell’allenamento e avvisi quando il loop non pensa che ti sei mosso troppo tardi. Puoi utilizzare l’anello come trigger di scatto remoto per il tuo smartphone con marchio Galaxy.

Foto di Sam Rutherford/Engadget

Naturalmente, un anello intelligente può fare solo questo, dati i vincoli inerenti alla forma, una questione che ho delineato in dettaglio ad aprile. Ma se fai già parte dell’ecosistema Samsung e vuoi assicurarti di ricevere sempre informazioni dettagliate sul tuo corpo, questo è un gioco da ragazzi.

Il Galaxy Ring è realizzato in titanio ed è classificato per profondità acqua fino a 100 metri, con IP68 per l’ingresso di acqua e polvere. A seconda della dimensione dell’anello scelto, pesa tra 2,3 e 3 grammi e ha una durata della batteria fino a sette giorni con una singola carica. Il Galaxy Ring Titanium è disponibile in nero, argento o oro e costa $ 400. I preordini negli Stati Uniti iniziano il 10 luglio, con disponibilità generale a partire dal 24 luglio.

