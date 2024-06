Samsung offre un’offerta gratuita a sorpresa agli acquirenti del Galaxy S24 Ultra

Aggiornato il 22 giugno con sconti aggiornati e dettagli aggiuntivi sulle nuove funzionalità Galaxy AI.

Se stai cercando di acquistarne uno nuovo Galaxy S24 Ultra Telefono allora SAMSUNG Ha una nuova offerta per tentarti.

Il Galaxy S24 Ultra premium di Samsung è stato annunciato a gennaio e da allora la famiglia S24 è diventata una delle linee di smartphone più vendute che Samsung abbia mai visto. Tuttavia, l’azienda sudcoreana ha continuato a proporre offerte speciali, sconti e accessori gratuiti per mantenere alte le vendite.

L’accordo recentemente annunciato offre ai clienti del Regno Unito l’opportunità non solo di acquistare il Galaxy S24 Ultra ma anche di ottenere un Galaxy Watch6 gratuito come parte del pacchetto.

E questo non è l’unico sconto offerto. Samsung offre un rimborso di £ 200 dopo l’acquisto, anche se dovrai richiederlo come transazione separata e soddisfare gli altri criteri elencati in Sito web di rimborso Samsung.

Quindi, puoi permutare uno smartphone esistente per ottenere uno sconto aggiuntivo. Dipende dal modello e dalle condizioni; L’azienda quota fino a £ 395 sul Galaxy Z Fold4.

Infine, hai un Galaxy Watch6 gratuito, che verrà aggiunto al carrello al momento del pagamento. Lo smartwatch basato su WearOS è un ottimo compagno dell’S24 Ultra, ma chiunque stia considerando questa offerta dovrebbe essere consapevole che Samsung dovrebbe lanciare la nuova gamma Galaxy Watch7 al suo evento Galaxy Unpacked il prossimo mese.

Aggiornamento: sabato 22 giugno.

Samsung ha confermato che è disponibile un altro sconto per chi acquisterà il nuovo Galaxy S24 Ultra entro la fine del mese.

Se i clienti utilizzano l’app Samsung Shop, possono aggiungere il codice APP24 al momento del pagamento per ottenere uno sconto aggiuntivo del 10% sul carrello. Con il Galaxy S24 Ultra che costa tra £ 1.249 e £ 1.549 qui nel Regno Unito, è disponibile fino a £ 155 di sconto tramite l’app Shop, oltre a £ 200 di cashback e fino a £ 395 di sconto tramite il programma di permuta.

Riesci a credere che ci sia di più? In fondo alla pagina c’è un’opzione per risparmiare il 30% quando acquisti un set di auricolari wireless Galaxy Buds insieme a un nuovo smartphone Galaxy. Come per il Galaxy Watch6 in mostra, Samsung dovrebbe lanciare una nuova gamma di Galaxy Buds al suo evento Galaxy Unpacked a luglio.

Aggiornamento: domenica 23 giugno: Mentre il Galaxy S24 Ultra si avvicina al suo compleanno di sei mesi (che è all’incirca a metà della vita del mercato degli smartphone), Samsung non lo “lascerà indietro” durante il lancio del prossimo Galaxy Z Fold 6 e Capovolgi Z 6. Oltre ai due telefoni pieghevoli, lo sarà Una versione aggiornata di OneUI di Samsung basata su Android sistema operativo.

Samsung includerà il primo importante aggiornamento di Galaxy AI come parte di questo aggiornamento. Oltre ai miglioramenti generali e ai miglioramenti delle funzionalità di intelligenza artificiale esistenti, si prevede che la società sudcoreana espanderà le sue capacità di intelligenza artificiale generativa nel suo software di fotoritocco; Una di queste funzionalità sarà il disegno in linea, che consentirà agli utenti di modificare lo stile dell’intera immagine o modificare una piccola parte dell’immagine nel complesso.

Questi aggiornamenti verranno trasferiti sulla piattaforma Galaxy S24 e saranno disponibili gratuitamente. Se acquisti l’S24 Ultra durante l’offerta attuale, puoi aspettarti tutte le nuove funzionalità di Galaxy AI senza costi aggiuntivi.

Il prossimo evento Galaxy Unpacked lancerà due nuovi smartphone, Z Fold 6 e Z Flip 6, ma entrambi sono dispositivi pieghevoli. E a meno che non ci siano sorprese in serbo, il Galaxy S24 Ultra rimarrà il telefono premium di Samsung.

