San Diego Wave denuncia le accuse di un ex dipendente di un ambiente di lavoro inadeguato sotto Jill Ellis

Questa storia è stata aggiornata per riflettere ulteriori commenti dei giocatori della NWSL.

Un ex dipendente della San Diego Wave ha affermato sui social media che il club “ha continuato a discriminare le donne e ha mostrato un completo disprezzo per la salute mentale (del personale) a lungo termine”. Il club ha negato queste accuse.

Un post sull’account dell’ex direttore video e creativo di Wave, Brittany Alvarado, su Da un ambiente di lavoro malsano promosso dalla presidente di Wave Jill Ellis.

Il post invitava l’associazione a rimuovere Ellis dalla sua posizione in Wave. L’account LinkedIn di Alvarado mostra che ha iniziato a lavorare nel club nel marzo 2023, con un post successivo dall’account di Alvarado in cui si afferma che si è dimessa il 7 giugno 2024.

La band ha pubblicato una risposta sui social media negando queste accuse.

“Il San Diego Wave è recentemente venuto a conoscenza di un post sui social media scritto da un ex dipendente che conteneva dichiarazioni inesatte e diffamatorie sul club”, si legge nel comunicato.

The Wave ha aggiunto che sta esaminando la situazione e “intende perseguire tutte le vie legali disponibili per affrontare la questione in modo appropriato”.



The Wave intende perseguire questioni legali sulla scia di queste accuse (Ronald Martinez/Getty Images)

Alvarado ha inoltre affermato che la National Women’s Soccer League (NWSL) non aveva pienamente attuato le raccomandazioni emesse da entrambe Guidato da Sally Yates E il comune Rapporti investigativi della NWSLPA 2022che includeva dettagli su ambienti di lavoro malsani e abusivi a livello di campionato e club.

The Wave ha recentemente licenziato l’allenatore Casey Stoney il 24 giugno. Stoney aveva precedentemente portato la squadra al primo posto in campionato nella stagione regolare 2023 e al terzo posto assoluto nel 2022. Nel 2024, il Wave era 3-2-6 quando Stoney fu licenziato. Stoney ha risposto sui social media che era delusa dal fatto che “non le fosse stato concesso abbastanza tempo per portare il campionato a San Diego”.

Sebbene non abbia collegato direttamente il licenziamento di Stoney alla sua decisione di parlare apertamente, Alvarado ha citato specificamente Stoney nel suo post come un’influenza positiva.

Un portavoce della National Women’s Soccer League ha dichiarato: “La sicurezza, la salute e il benessere di tutti coloro che sono associati alla nostra lega sono la nostra massima priorità. Prendiamo sul serio qualsiasi segnalazione di potenziale cattiva condotta, nominiamo investigatori indipendenti qualificati per esaminare attentamente queste accuse e agiamo quando le accuse sono supportate dai fatti.” Abbiamo implementato azioni correttive in ogni caso in cui le segnalazioni sono state confermate, inclusa la rimozione di individui che non aderiscono ai nostri valori e standard.

“Incoraggiamo chiunque abbia informazioni su potenziali violazioni a segnalare tali violazioni al responsabile della sicurezza della lega. Oppure le persone possono segnalare in modo anonimo tramite Real Response, inviando un SMS al numero 872-259-6975.”

Anche l’ex giocatrice della nazionale femminile statunitense Sydney Loro ha criticato Ellis in passato quando era l’allenatore della nazionale femminile statunitense dal 2014 al 2019.

Nel 2020, Loro ha dichiarato in “The Crack Podcast”, condotto da Damarcus Beasley e Oguchi Onyewu: “Mi piaceva come persona, non (come allenatore). … Abbiamo vinto nonostante (Ellis). Non va bene per la salute mentale delle persone”, “Questo è sicuramente la cosa migliore per lei andarsene.”

Mercoledì Loro ha espresso il suo sostegno ad Alvarado, Scrivi su X“È davvero coraggioso per una persona iniziare a raccontare la propria storia nella speranza che un giorno più persone si sentano abbastanza a proprio agio da raccontare la propria storia.”

La stella della squadra nazionale femminile degli Stati Uniti e attaccante della Wave Alex Morgan ha detto di essere rimasta delusa quando ha sentito le accuse mosse dagli ex dipendenti della Wave.

“Come giocatori, abbiamo lavorato duramente per costruire una squadra circondata da un ambiente inclusivo, positivo e sicuro”, Morgan ha scritto su X“Ma per me è importante lavorare per creare questo ambiente sia per i giocatori che per i dipendenti in tutta l’organizzazione. L’uguaglianza sul posto di lavoro è qualcosa per cui sono stato e continuo a sostenere.

“Voglio essere orgoglioso di ciò che stiamo costruendo a The Wave, ma c’è chiaramente molto lavoro da fare.”

(Ira L. Black – Corbis/Getty Images)