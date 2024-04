San Francisco ha fatto causa a Oakland per impedirgli di cambiare il nome del suo aeroporto

San Francisco

CNN

—



San Francisco ha fatto causa al suo vicino dall'altra parte della Baia per un progetto di cambiare il nome dell'aeroporto di Oakland.

All'inizio di questo mese, i commissari portuali di Oakland hanno votato all'unanimità per cambiare il nome dell'aeroporto internazionale di Oakland in “Aeroporto internazionale di Oakland della baia di San Francisco”.

“Il feedback che riceviamo [from airlines] “A causa della mancanza di riconoscimento del nome, è difficile vendere i biglietti in entrata”, ha affermato Danny Wan, direttore esecutivo del porto di Oakland. “La gente non sa che Oakland si trova sulla baia di San Francisco. Questo è stato uno dei punti deboli del nostro marketing.”

Il nuovo nome non cambierà l'identificativo di tre lettere dell'aeroporto, OAK.

Giovedì San Francisco ha intentato una causa presso la corte federale, chiedendo alla corte di impedire a Oakland di utilizzare il nome, sostenendo che Oakland intende “approfittare consapevolmente e consapevolmente della confusione”.

La città di San Francisco registra il nome “Aeroporto Internazionale di San Francisco” ed è comunemente indicata con il suo codice di tre lettere, SFO.

Sindaco di San Francisco: Oakland ha una sua identità unica



Anche il sindaco di San Francisco, London Breed, è intervenuto.[Oakland] Ricco di cultura, gente meravigliosa e ha una propria identità unica. Non ha bisogno del nome San Francisco come parte del suo aeroporto per distinguersi”, ha scritto in una lettera al porto di Oakland.

Wan ha rifiutato l'idea che il nuovo nome potesse creare confusione.

“Ci sono moltissimi aeroporti che hanno un nome geografico o una città simile o condividono i loro indirizzi… Tuttavia, le compagnie aeree hanno capito come farlo .”

“La causa di San Francisco è deludente”, ha detto alla CNN Mary Richardson, avvocato del porto di Oakland. “La ridenominazione proposta da OAK non viola il marchio SFO. Difenderemo vigorosamente il nostro diritto di rivendicare il nostro posto nella baia di San Francisco. Restiamo in piedi. pronto per Oakland e la nostra comunità a East Bay.

Almeno una compagnia aerea ha già iniziato a utilizzare il nuovo nome.

Azores Airlines, che vola da Auckland all'isola di Terceira nell'arcipelago portoghese nell'Oceano Atlantico, elenca OAK con il nuovo nome proposto.

United Airlines, che detiene oltre il 40% del mercato SFO, secondo il Bureau of Transportation Statistics, ha detto alla CNN che si oppone al cambio di nome proposto.

Un rappresentante della compagnia aerea ha dichiarato: “Il cambio di nome può causare confusione e disagio a molti viaggiatori che non hanno familiarità con la zona e portare a problemi come i passeggeri che prenotano inavvertitamente il viaggio verso l'aeroporto sbagliato”.

Southwest, che detiene l'82% della quota di mercato a Oakland, ha dichiarato in un comunicato stampa con il porto che “sostiene fortemente questo rebranding che riconosce la posizione economica e l'influenza di OAK nell'area della Baia di San Francisco pur rimanendo fedele alle sue radici di Oakland”. non ha risposto. Southwest ha chiesto alla CNN un commento.

L'approvazione finale del cambio di nome attende una seconda votazione da parte del consiglio dei commissari del porto di Oakland il 9 maggio.