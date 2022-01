“Saturday Night Live” ritorna dalla pausa invernale, con Joe Biden che incolpa l’ascesa di Omigran su Spider-Man

Biden di Johnson in seguito ha descritto il virus come un’interruzione delle nostre vite, “vacanze, feste che espongono il genere e” incendi che sono iniziati come feste di genere”.

Ma c’è una cosa semplice che può superare tutto questo.

“Smettila di guardare Spider-Man”, ha detto Biden di Johnson al popolo americano. “Pensaci, quando è uscito Spider-Man? Il 17 dicembre. Quando ogni persona ha ricevuto l’Omigron? La settimana dopo il 17 dicembre.”

Ha poi posto domande ai giornalisti.

Un giornalista di Ego Nwodim ha chiesto se la “variante omigron” del virus corona in “Spider-Man: No Way Home” fosse davvero da biasimare. Ha battuto i record al botteghino Lo scorso mese. “Sì, l’ho fatto”, ha risposto. “La prossima domanda.” Il giornalista di Bowen Yang ha chiesto a Biden se credeva che il governo sarebbe finito se la gente avesse smesso di andare al cinema. “Non sto dicendo di smettere di andare al cinema”, ha detto Biden di Johnson. “Smettila di guardare Spider-Man. Puoi vedere qualsiasi altra cosa.” Ad esempio, ha spiegato di aver visto la prima mezz’ora di “House of Gucci” e che era “un film sufficiente per chiunque”. Un’altra giornalista, interpretata da Heidi Gardner, ha chiesto se questa teoria fosse basata su qualche tipo di dato. “Sì, tutti negli Stati Uniti hanno visto Spider-Man otto volte”, ha detto Biden di Johnson. “Tutti in America hanno un codardo. Smettila di guardare Spider-Man.” Biden di Johnson ha detto di non aver visto il film perché i biglietti non erano disponibili. Il giornalista di Yang ha chiesto informazioni sui problemi del processo e sull’aumento dei casi. READ La Stazione Spaziale Internazionale sta per distruggere i detriti spaziali “Devi sapere se hai un governo”, ha detto Biden di Johnson. “Guarda la tua mano. Ha un biglietto per Spider-Man? Se è così, hai un codardo.” Biden ha anche accusato l’inflazione e l’incapacità di superare Progetto di legge sul suffragio Nel film Spider-Man. Poi ha posto un’ultima domanda, se fosse la versione Python di Multiverse, la gente dovrebbe guardare “Spider-Man: No Way Home”. “Finalmente, una buona domanda”, ha detto Biden di Johnson. “In realtà, ci ho pensato molto. Mi sono consultato con il dottor Fossie e il dottor Strange. Per quanto ne so, ci sono almeno tre Joe Biden.” Pete Davidson ha mostrato da un altro universo come il vero Joe Pitton che questo universo sta per crollare. “Sbrigati prima che il portale si chiuda”, ha detto Biden di Davidson prima della frase in c caratteristica dello spettacolo, “Live … da New York, questo è sabato sera”.