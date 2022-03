Scelte di basket del college, programma: pronostici delle partite Kansas vs Texas e altre migliori partite di sabato

L’ultimo sabato della normale stagione di basket del college è segnato dalla partita delle 18:00 ET tra il numero 4 duca E il Carolina del Nord. Questo segna l’ultima partita in panchina del leggendario allenatore della Duke Mike Krzyzewski dopo 42 stagioni in testa al programma, e ci sono importanti implicazioni per entrambe le squadre. I Blue Devils potrebbero aver bisogno di una vittoria per assicurarsi il titolo ACC a titolo definitivo e i Tar Heels stanno cercando una vittoria per aumentare le loro possibilità di campionato NCAA.

Mentre la competizione di Tobacco Road richiederà molto ossigeno all’interno dello sport, è solo uno dei tanti giochi importanti in programma per il primo fine settimana di marzo. Tra le altre grandi rese dei conti, la SEC raddoppia gli scontri sulla CBS, a partire dal miglio di mezzogiorno tra il numero 25 Alabama E il LSU E continua nel secondo match del pomeriggio tra il n.7 Kentucky E il Florida.

Se i Wildcats vincono, potrebbero essere in grado di prendere una quota del titolo SEC, a seconda di come Auburn cavaliere contro Carolina del Sud. Allo stesso modo, ci saranno ripercussioni per lo scudetto nei Big 12 come numero 6 Kansas Host n. 21 Texas e il numero 3 Baylor host Iowa. Mentre la post-stagione incombe, anzi è già iniziata in diverse convention, il basket universitario si sta scaldando e dovrebbe essere mostrato sabato.

I nostri esperti hanno scelte e pronostici per i più grandi giochi di oggi proprio qui.

# 25 Alabama alla LSU

Gioco in primo piano | Tigri della LSU contro Marea cremisi dell'Alabama

12:00 | CBS, CBSSports.comE il App CBS Sport (libero) — Entrambe le squadre si stanno dirigendo verso grandi offerte per il campionato NCAA. Entrambi sono anche garantiti per iniziare a giocare nel campionato SEC nel secondo round giovedì prossimo e saranno sulla buona strada per affrontare un avversario difficile nei quarti di finale. Quindi non è che questo gioco abbia delle enormi ramificazioni nella classifica del campionato. Ma è una grande competizione per due squadre che hanno bisogno di slancio. Il vantaggio dei campi indoor è stato enorme nella SEC in questa stagione ed è un fattore enorme che non può essere ignorato qui. Pronostico: LSU 79, Alabama 72

No. 7 Kentucky in Florida

Gioco in primo piano | Florida Gators contro Kentucky Wildcats

2 m | CBS, CBSSports.comE il App CBS Sport (libero) — Guardie del Kentucky ruota di viaggio e TyTy Washington Hanno giocato come al solito per vincere Ole signorina Martedì, alla loro seconda partita dopo aver saltato due partite per infortunio. Questa è una cattiva notizia per la Florida, che sta cercando una grande vittoria per aumentare le sue possibilità nel campionato NCAA. I Wildcats devono completare una spazzata di Gators nella rivincita che sarà più ravvicinata. La Florida ha battuto Auburn due settimane fa nello stesso stadio, ma aspettarsi un’altra interruzione di questo calibro da questa squadra sembra molto. Pronostico: Kentucky 76, Florida 70

Gioco in primo piano | Washington State Cougars contro Oregon Ducks

16:00 | CBS, CBSSports.comE il App CBS Sport (libero) — L’Oregon gioca nel proprio torneo NCAA e ha bisogno di una vittoria per evitare di mettersi dalla parte sbagliata della bolla entrando nel torneo Pac-12 della prossima settimana. Lo Stato di Washington ha quasi spazzato via le anatre sulla strada il 14 febbraio, ma i Cougars hanno lottato per superare in astuzia gli avversari di qualità in questa stagione. Cerca l’Oregon per una vittoria vicina. Pronostico: Oregon 70. Stato di Washington 68

No. 21 Texas al No. 6 Kansas

Gioco in primo piano | Kansas Jayhawks contro Texas Longhorns READ Reazione straziante per gli atleti russi alle Paralimpiadi

16:00 | ESPN fuboTV (prova gratis)– I Jayhawks stanno lottando, sì. Perdendo 10 punti di fila contro Baylor e TCU Lo hanno reso un must nella loro ricerca del titolo Big 12. Ma è difficile vedere KU perdere tre volte di seguito, specialmente con questo gioco che torna a casa con il titolo Conference in palio. I Longhorns hanno vinto il loro primo incontro casalingo 79-76 il 7 febbraio flettendo i muscoli difensivi con un vantaggio di 15-7 negli swing. Ma l’Università del Kuwait non l’aveva Remy Martin In quel gioco, il playmaker di diversione degli ex alunni deve aiutare a tenere sotto controllo i Jayhawks nella rivincita. Pronostico: KS 80, Texas 60

Carolina del Nord al numero 4 Duke

Gioco in primo piano | Duke Blue Devils vs North Carolina Tar Heels

18:00 | ESPN fuboTV (prova gratis)– La giovane squadra di Duke sarà sopraffatta dalla natura storica di questo momento e lotterà per prendere un ritmo in mezzo alla passione e al caos che circondano la loro recente partita di Coach K in casa? Forse sì. I Blue Devils hanno usato un inizio 31-8 per fuggire dalla Carolina del Nord al primo incontro. Dalla vittoria di 20 punti del duca, Tar Heels ha vinto sei degli ultimi sette. Ripetere l’inizio veloce del primo incontro contro una squadra dell’UNC che gioca per un posto nel campionato NCAA non sarebbe stato facile per Duke. Alla fine, però, la difesa dell’UNC è troppo porosa per impedire a Duke di trattenersi per 40 minuti. Pronostico: Duke 80, North Carolina 74

