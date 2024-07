Scheletro di dinosauro gigante scoperto nello stato americano: mostro del Cretaceo “incredibilmente insolito” lungo 30 piedi quasi intatto in un ritrovamento “raro” risalente a 80 milioni di anni fa

L’85% del fossile di dinosauro più completo mai scoperto nel Mississippi, che i funzionari statali hanno descritto come “incredibilmente insolito”, rimane sepolto dalla sua scoperta nel 2007.

I paleontologi hanno confermato che l’esemplare era un tempo un dinosauro vivente: una famiglia di dinosauri vegetariani dal becco d’anatra che esisteva più di 82 milioni di anni fa.

Ma gli adrosauri sono una grande famiglia di giganti erbivori, che comprende almeno 61 specie individuali che sono state identificate, con potenzialmente centinaia di specie uniche che un tempo vagavano per la Terra, secondo gli esperti.

I ricercatori sono riusciti a ottenere parti delle vertebre spinali di questo esemplare e parti dell’avambraccio, dei piedi e delle ossa pelviche, ma il resto del campione si è rivelato difficile da estrarre dal suo sito fuori Booneville, nella parte nord-orientale dello stato.

“Questa cosa è rimasta in sospeso per un po’ perché non avevamo nessuno che ci lavorasse”, ha ammesso un funzionario dell’ufficio statale di geologia, James Starnes.

Per quasi due decenni rimase sconosciuto quale delle tante specie di dinosauro fosse effettivamente quella trovata nella zona di Bonneville nel Mississippi.

Ma i ricercatori si stanno ora rivolgendo all’utilizzo di un metodo 3D di analisi forense delle ossa per risolvere il mistero prima che venga completamente scoperto.

Derek Hoffman, studente laureato in geologia dell’Università del Mississippi del Sud (USM), sta analizzando i resti di adrosauri con questo metodo, noto in molte discipline scientifiche come “geometria”.

“Ciò che fa la metrologia geometrica”, ha spiegato Hoffman, “è adottare un approccio di analisi della forma”.

Vengono identificate le principali caratteristiche o “punti di riferimento” di un particolare campione osseo e le relative distanze, nonché i rapporti tra tali distanze, e queste distanze vengono quindi confrontate attraverso complessi modelli statistici per confermare differenze e somiglianze con le ossa conosciute.

Questo metodo si è dimostrato efficace anche in antropologia e negli studi sull’evoluzione umana, compresi i confronti delle cavità cerebrali umane. Gli esseri umani moderni e i nostri antenati di Neanderthal.

Ma la ricerca di Hoffman di risposte sul fossile di adrosauro è resa più difficile dal fatto che alcuni pezzi della creatura sono ora nelle mani di collezionisti privati.

Il lavoro di Hoffman si concentra principalmente sulle ossa conservate nel Museo di Scienze Naturali del Mississippi.

“Abbiamo parecchie vertebre”, ha detto a un giornale locale George Phillips, curatore del Museo di Paleontologia. Clarion Ledger“Abbiamo un omero.”

“Abbiamo un’ulna. L’ulna si trova nella parte posteriore dell’avambraccio.”

“Abbiamo alcune ossa del piede”, ha continuato Phillips. “Allora abbiamo l’osso pubico.”

L’ulna di un adrosauro adulto era lunga circa mezzo metro e l’omero era lungo circa un piede e mezzo. Le ossa di un singolo piede completo di un adrosauro adulto possono pesare più di 50 libbre in totale.

Cos'è un adrosauro? Gli adrosauri sono conosciuti come dinosauri dal becco d'anatra a causa dell'aspetto appiattito delle ossa del muso. Questi animali erano grandi, variavano da 23 a 26 piedi (7-8 m) di lunghezza e pesavano da 2 a 4 tonnellate (da 2.000 a 4.000 kg). Questa specie era erbivora e visse tra 75 e 65 milioni di anni fa. I paleontologi sostengono che gli adrosauri potrebbero essere stati in grado di sconfiggere il T. rex.

Ma il cranio del dinosauro – la caratteristica più distintiva per distinguere le specie di adrosauro – deve ancora essere trovato, frustrando i ricercatori.

È noto che diverse specie di adrosauri si sono evolute con un’ampia e bizzarra serie di corone sulla testa che somigliavano al becco di un’anatra, e persino materiali flessibili come la “cresta” di un gallo rosso.

I paleontologi dibattono ancora sullo scopo biologico che queste caratteristiche insolite e talvolta ostentate potrebbero aver servito, ma la loro diversità ha contribuito alla diversità registrata della famiglia degli adrosauridi.

Hoffman dell’Università del Mississippi meridionale si è concentrato sull’osso pubico del dinosauro, un osso della parte anteriore del bacino, come la migliore opzione successiva per determinare la specie di questo fossile.

Sebbene le differenze tra le ossa pubiche delle specie adrosaurie siano sottili, spesso troppo sottili per l’occhio umano, sottili distinzioni tra loro possono essere scoperte attraverso rigorosi approcci matematici come le misurazioni geometriche.

Lo studente laureato in geologia presso l’Università del Mississippi del Sud spera di restringere almeno il numero di possibili specie di adrosauro che potrebbero essere questo fossile trovato nel Mississippi.

Oppure: “Qual è il livello tassonomico più basso a cui possiamo arrivare con questo adrosauro?”, come ha detto Hoffman.

Ciò che ora sappiamo di questo adrosauro è che probabilmente era lungo da 25 a 26 piedi e alto circa 16 piedi quando stava sulle zampe posteriori.

Secondo Hoffman, gli adrosauri come famiglia di specie sono "senza dubbio i dinosauri più rappresentativi nella documentazione fossile".

Mentre i ricercatori ritengono che la stirpe degli adrosauri sia iniziata in Nord America, i erbivori alla fine migrarono in tutto il mondo con fossili scoperti in Asia, Sud America, Europa e Nord Africa.

“Sono senza dubbio i dinosauri più rappresentativi nella documentazione fossile”, ha detto Hoffman.

Il nome Hadrosaurs deriva dall’antica parola greca che significa “forte lucertola”, e gli animali pesanti in realtà variavano da Da 2,2 a 4,4 tonnellate statunitensi (o da 2.000 a 4.000 chilogrammi).

Molte specie di adrosauri vissero tra 75 e 65 milioni di anni fa nel tardo Cretaceo.

Altri esempi di dinosauri della famiglia degli adrosauridi includono Parasaurolofoche aveva una lunga cresta ricurva all’indietro sulla testa e appare nel film del 2022 “Jurassic World Dominion”, e Edmontosauroche aveva la suddetta corona realizzata in tessuto molle a guisa di gallo.

La scoperta di questo adrosauro nel 2007 vicino a Boonville è stata “semplicemente una scoperta straordinaria”, ha affermato l’amministratore statale James Starnes, dell’Ufficio di geologia del Dipartimento di qualità ambientale del Mississippi.“Incredibilmente insolito.”

“Non abbiamo molti scheletri. Abbiamo frammenti, ma non abbiamo un solo scheletro”, ha detto Starnes.

Starnes spera che, anche se ci vorranno quasi due decenni per estrarre solo una frazione del fossile di adrosauro, un giorno il progetto sarà completato.

“Stiamo ancora ottenendo più di questo campione”, ha detto Starnes.