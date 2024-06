Schizofrenia. Sorprendente. nostalgia. Revival e cinema di “The Bikeriders”.

Jeff Nichols sognava da più di vent’anni di realizzare un film su un club motociclistico degli anni ’60.

L’ossessione iniziò nell’appartamento di suo fratello, quando aprì per la prima volta il libro di Danny Leon “The Bikeriders”, un resoconto in stile neo-giornalistico del club motociclistico Chicago Outlaws a metà degli anni ’60. Poteva vedere il film nella sua mente: una storia di ribelli, romantici, imbroglioni e la fine di un’era.

Ma non si rendeva conto di quanto sarebbe stato terrificante fotografare le motociclette in movimento.

Le bici erano vecchie. Attori, incl Il maggiordomo Austin E Tom Hardy viaggerà ad alta velocità. Non ci saranno caschi. Ad un certo punto, uno dei suoi coordinatori degli stuntman ha detto: “Non c’è modo di renderlo sicuro al 100%”.

Ci sono riusciti. Era un po’ pericoloso. E tutti ne sono usciti sani e salvi.

L’esperto di motociclette (e filosofo dilettante) ha detto qualcosa che è rimasto impresso a Butler. È pericoloso, ma può anche dare potere.

“La tua vita è nelle tue mani”, ha detto Butler. “Ma è anche un incredibile atto di amor proprio. Devi pensare a te stesso. Nessuno può farlo per te.”

“ciclisti” ( Corsa ai cinema di tutto il paese venerdì ) Un raro gioiello estivo: un film originale con star (tra cui Jodie Comer, Michael Shannon, Norman Reedus E Mike Faist), una meravigliosa credibilità, pathos, palpabile tristezza del momento, il tipo di uomo che stava scomparendo proprio mentre stava accadendo.

“C’è tutto questo romanticismo in questa sottocultura. È facile diventare ‘grassi’ molto rapidamente”, ha detto Nichols. “Questo è un film sulla nostalgia. C’è una tristezza che ne deriva. Ma c’è anche gioia nel ricordarlo”.

Maggiordomo (AP Photo/Chris Pizzello)

Catturare una stella in ascesa

Jodie Comer (AP Photo/Chris Pizzello)

Nichols è sempre stato fortunato nel casting, inserendo le star del cinema nei suoi film nel modo giusto e sull’orlo del successo. Prima di girare “Take Shelter”, ricorda che uno dei produttori gli chiese: “Chi è Jessica Chastain?” Per “The Bikeriders” era Butler. ” Elvis “Non è ancora uscito. Non sa ancora niente.” Dune di sabbia: seconda parteMa quando lo incontrò, ne fu sicuro. “Questo ragazzo è una star del cinema, sai?”

“Ho letto molte sceneggiature e questa mi è sembrata diversa”, ha detto Butler. “Erano così pieni di umanità e di questi momenti cinematografici che ho visto nella mia mente… mi sono sentito come se fossi stato invitato in questo altro mondo ed era uno dei personaggi più meravigliosi che avessi mai letto.”

Tom Hardy, a sinistra, e Austin Butler in una scena di The Bikeriders. (Funzioni di messa a fuoco tramite AP)

Benny Butler è anche il più misterioso del gruppo: un uomo il cui volto non appare mai nel libro di Lyon e che non è mai stato intervistato: se ne parla e basta.

“Adoro il modo in cui Jeff parla di lui come di una tazza vuota che tutti vogliono riempire con le proprie aspettative e responsabilità. Lui non vuole nulla di tutto ciò”, ha detto Butler. “E questo è il momento in cui vuole liberarsi Sii libero.”

Butler ha portato a Penny un elemento che Nichols non aveva inizialmente previsto. Nichols voleva che Penny fosse rinchiusa fino alla fine e ricorda di aver chiesto più volte alla sua co-protagonista di “tirarla indietro”.

“Smettila di sorridere”, rise Nichols. “Quando questo bambino sorride, tutto il mondo sorride.”

Ma presto si è reso conto che non aveva colto il punto nel scegliere qualcuno come Butler, un attore emotivo con un grande cuore che si scusa con Hardy dopo una scena di combattimento.

“Ad un certo punto, devi trovare un equilibrio tra il personaggio sulla pagina e l’essere umano che interpreta quel ruolo”, ha detto Nichols. “E questo personaggio è migliore grazie a lui.”

Una prospettiva diversa

Durante i molti anni trascorsi a pensare a come far funzionare “The Bikeriders”, uno dei più grandi successi di Nichols è stato quando ha capito chi avrebbe dovuto essere il narratore: Cathy.

Basato su una donna vera, Penny si innamora a prima vista e viene coinvolta nel club.

“Se chiedi a Danny, Kathy era una delle persone più interessanti lì, salta fuori dalla pagina”, ha detto Nichols “È intelligente, premurosa, autoironica e talvolta esasperante. Lei è una persona reale. E onestamente, me ne sono innamorato.

Comer ha visto in lei un personaggio meraviglioso, “ordinario” ma pur sempre straordinario: volitivo, divertente e originale. Ha lavorato instancabilmente per perfezionare l’accento molto specifico di Cathy a Chicago, utilizzando ore di interviste registrate con Leon come tabella di marcia.

“Ho potuto vedere molte delle donne anziane che avessi mai visto in vita mia”, ha detto Comer, cresciuta a Liverpool. “Il modo in cui raccontano storie e hanno una sorta di fascino.”

Ma ad un altro livello, era semplicemente una narratrice migliore sia come outsider con intimità privilegiata sia in termini di ciò che aveva da dire.

“La verità assoluta, il sottotesto del film, è che gli uomini sono pessimi nel condividere i propri sentimenti”, ha detto. “Penso che osservare questa collezione nelle mani di un narratore maschio sarebbe davvero noioso.”

Butler e Jodie Comer in una scena di The Bikeriders. (Funzioni di messa a fuoco tramite AP)

Realtà, finzione e raccontare una bella storia

“Motociclisti” è un’opera di finzione. Nichols non voleva essere uno storico dei fuorilegge, un gruppo che esiste ancora. Voleva soprattutto catturare questo tempo e questa cultura ed evocare la sensazione che ha provato quando ha aperto questo libro tanti anni fa.

Ma fa molto affidamento anche sulle fotografie di Leone, alcune delle quali sono state ricreate, e sui resoconti. Gran parte dei dialoghi di Cathy sono cose dette dalla vera Cathy, che era sposata con Penny. Sembra anche che il personaggio di Hardy, Johnny, sia stato ispirato dal film di Marlon Brando “Il selvaggio” per avviare il club. Era un leader e un po’ un imbroglione, un papà di periferia con un vero lavoro dalla sua parte.

Nichols ha anche scelto di realizzare il film a colori, piuttosto che imitare il famoso uso di Leone della fotografia in bianco e nero.

“È bellissimo, ma è romantico”, ha detto Nichols. “Penso che quando li colori, diventano meno emotivi. Diventano più realistici.”

In arrivo sul grande schermo

Il viaggio di “The Bikeriders” verso i cinema non è stato privo di ostacoli. Lo scorso autunno ha avuto un debutto di successo al Telluride Film Festival, che spesso funge da trampolino di lancio per i candidati all’Oscar. Ma con l’avvicinarsi della data di uscita del film a dicembre, è diventato chiaro che lo sciopero degli attori non sarebbe finito in tempo per aiutare le star a promuovere il film. I titoli dei giornali dicevano che la Walt Disney Searchlight Pictures aveva abbandonato “The Bikeriders” invece di tenerlo solo per una pubblicazione post-sciopero.

Jeff Nichols, scrittore e regista di “The Bikeriders” (AP Photo/Chris Pizzello)

“È stato riportato in modo errato”, ha detto Nichols. “È stato frustrante. Era come se tutti voi aveste avuto un malinteso fondamentale su come è stato realizzato questo film.”

La verità è più complessa e ricca di sfumature perché la New Regency finanzia e distribuisce i suoi film, spesso lavorando con i partner degli studi per farlo, ha spiegato Nichols. Dopo la scadenza di dicembre, si è presentata un’altra opportunità con Focus Features, il braccio artistico della Universal Pictures, che prevedeva un’uscita estiva di successo in tutto il mondo.

Le gioie e i dolori di guidare quelle bici

Come Butler, Hardy è arrivato al film con una certa esperienza in moto. Ma nessuna delle due può essere descritta come bella: le bici vintage sono una bestia diversa.

“È stato un sollievo perché ho potuto guidare invece di mentire sullo sci”, ha detto Hardy. “Ma diventa subito una seccatura. Sei occupato e cerchi di fare l’altro lavoro, che è la parte di lifting in cui stai cercando di recitare, e la moto è imprevedibile.

Tuttavia, una volta capito, può essere piuttosto eccitante.

“È stato esaltante guidare in un gruppo gigante”, ha detto Butler. “Senti l’energia che unisce ogni moto.”

Salire sul retro della bici di Penny per la prima volta è stato “un momento davvero magico nel film”, ha detto Comer.

“Eravamo in una ripresa notturna a Cincinnati e il freddo e il vento erano tra i capelli”, ha detto. “Vedi le luci lampeggiare, i lampioni. Senti i motori rombare. Ho detto: ‘Oh mio Dio, è esattamente quello di cui stavo parlando.’

Naturalmente il pericolo era sempre presente. Ma ha anche portato a una vera magia cinematografica, come la ricreazione quasi impossibile di una delle fotografie più famose di Lione con un singolo ciclista che attraversa a tutta velocità il ponte dell’Ohio, guardandosi alle spalle.

Nel film, il cavaliere è Butler. Hanno chiuso il ponte. La polizia era lì. Non potevano farlo più di due volte (sia logisticamente sia perché non potevano rischiare nulla con la loro stella). Avevano una cinepresa da 35 mm montata su un’auto con una gru che cercava di accelerare insieme a Butler ma sicuramente andava a una velocità diversa.

“All’improvviso abbiamo avuto le telecamere nel posto giusto, il ponte nel posto giusto, e Austin si è guardato indietro e se n’è andato”, ha detto Nichols. “E tu sei come santo (imprecazione): abbiamo capito.”