Scooter Braun va in pensione come direttore musicale dopo 23 anni

L’uomo d’affari 42enne ha detto di aver fatto un passo indietro per concentrarsi sul suo ruolo di padre, nonché amministratore delegato della società di intrattenimento HYBE America.

Entro ca Una dichiarazione di 1.400 parole In un post sul suo account Instagram, Brown ha affermato di essere ora “prima un padre, poi un amministratore delegato e non più un manager”.

Brown, nato a New York, è uno dei direttori musicali di maggior successo al mondo.

Rintracciò il giovane nella sua scuola, chiese ai membri del consiglio di metterlo in contatto con la madre di Bieber e lo firmò per un’etichetta discografica creata con la star dell’R&B Usher.

Gli altri clienti di Brown includono Demi Lovato, David Guetta, The Black Eyed Peas, Ava Max, Carly Rae Jepsen e Quavo.

Brown ha detto di aver deciso di allontanarsi dalla gestione della musica dopo che “uno dei miei più grandi clienti e amici mi ha detto che volevano allargare le ali e andare in una nuova direzione”.

Non ha menzionato chi fosse il cliente.

Brown ha affermato che, nonostante abbia lavorato “24 ore al giorno, sette giorni alla settimana” per “tutta la sua vita adulta”, era “ora di passare a un nuovo ruolo”.

“Quando i miei figli sono cresciuti e la mia vita personale ha subito alcuni colpi, mi sono reso conto che i miei figli erano tre stelle che non ero disposto a perdere”, ha detto.

“I sacrifici che una volta ero disposto a fare non possono più essere giustificati.”

Brown è anche famoso per la sua faida con Taylor Swift, iniziata nel 2019 quando ha acquistato la sua ex etichetta discografica Big Machine per 300 milioni di dollari (227 milioni di sterline) attraverso il suo gruppo di investimento Ithaca Holdings.