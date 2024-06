Scopri la data della prima del finale della quinta stagione di Yellowstone

Kelly Reilly e Cole Hauser in “Yellowstone”.

Yellowstone La produzione è ripresa nel Montana e gli episodi finali hanno ora una data di anteprima ufficiale.

La nuova serie drammatica western di Paramount Network tornerà il 10 novembre. La seconda metà della quinta stagione inizierà alle 20:00 e il numero degli episodi non è stato ancora annunciato.

La notizia segna l’inizio della fine Yellowstone Innovativo, che è diventato un fenomeno della cultura pop e degli ascolti, classificandosi come la serie drammatica più popolare in televisione. Nel 2022, la produzione ha preso una lunga pausa nel bel mezzo delle riprese della sua quinta stagione, che si è trasformata in un ritardo durato più di un anno a causa dei disaccordi sui fitti programmi dello showrunner Taylor Sheridan e della star Kevin Costner.

Costner non si è unito alla nuova stagione, e poiché gli episodi sono già in fase di riprese, sembra probabile che la serie abbia in qualche modo scritto il suo protagonista – il patriarca della famiglia Dutton – e abbia continuato ad andare avanti senza di lui.

Tuttavia, l’attore ha più volte dichiarato alla stampa il suo desiderio di rientrare nel progetto, ma solo se gli piacesse l’arco finale del suo personaggio.

“Ho adorato lo spettacolo”, ha detto Costner. la gente questa settimana. “Mi sono piaciute le persone nello show. Mi è piaciuto quello di cui parlava. Mi piace quel mondo… L’ho sempre pensato… Potrebbe essere un momento interessante per tornare e continuare la mitologia di questo mondo moderno.” famiglia. E se ciò accade, mi farò coinvolgere se accetto Come farlo.

Costner ha anche detto di essere deluso dal fatto che nessuno del team di produzione lo abbia difeso tra le notizie dei media secondo cui avrebbe personalmente interrotto lo spettacolo. “Ho letto tutte le storie”, ha detto. “Sono rimasto deluso dal fatto che nessuno si fosse fatto avanti dalla loro parte… per difendere ciò che avevo già fatto per loro. È arrivato un momento in cui ho pensato: Wow, quando qualcuno dirà qualcosa su quello che sto dicendo? ” Possiede Fare per quello che sono Non l’ho fatto Finito?'”

Costner è attualmente impegnato nei tour promozionali Horizon: un’epopea americanail primo di un’epopea western composta da quattro film che ha contribuito personalmente a finanziare e che ha portato ad alcuni dei suoi conflitti di programmazione con Yellowstone. Il film – che uscirà la prossima settimana – sembra avere davanti a sé una dura battaglia, dato che Rotten Tomatoes ha solo un punteggio di “fresco” del 43% e il monitoraggio dei primi incassi al botteghino indica un fine settimana molto mediocre.

Nel gennaio 2023, Yellowstone È finita con un cliffhanger. Jimmy Dutton (Wes Bentley) aveva lanciato il guanto di sfida contro sua sorella Beth Dutton (Kelly Reilly) e suo padre John Dutton (Costner), in una mossa che avrebbe portato a una guerra totale tra i membri amareggiati della famiglia. La storia sollevava domande: Jamie ucciderà Beth? O John ucciderà prima Jimmy?

In qualche modo, lo spettacolo deve allontanarsi da questo, ma a quanto pare senza Costner in giro (almeno finora).

Nel frattempo sono in cantiere due società controllate. Uno di questi è diretto Yellowstone Un seguito è provvisoriamente intitolato 2024 (Che può coinvolgere o meno molte stelle Yellowstone Attori come Reilly e Cole Hauser). C’è anche un’introduzione preliminare, 1944che seguirà le sue orme 1883 E 1923. Oltre alla seconda e ultima stagione di 1923 (Il film, interpretato da Harrison Ford e Helen Mirren) ha iniziato le riprese questo mese ad Austin, in Texas.