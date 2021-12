Scuole e aule stanno chiudendo di nuovo i battenti nella recente rivolta del governo

Mentre le scuole si preparano a un rapido aumento dei casi di Omigron nel bel mezzo dell’assalto implacabile di Delta e dell’inizio della stagione influenzale, alcune chiudono di nuovo i battenti e tornano all’apprendimento online prima delle vacanze.

La contea di Prince George nel Maryland venerdì è diventata il primo grande distretto scolastico ad annunciare tutti gli studenti Passare alla didattica a distanza All’aumentare dei casi. Il passaggio all’apprendimento online inizierà lunedì, quattro giorni prima dell’inizio della pausa invernale, e continuerà per due settimane dopo la ripresa della scuola il 3 gennaio.

“Accademici, amministratori e personale di supporto possono fornire istruzione dal vivo e altre attività in situazioni che danno la priorità alla propria salute e al benessere della comunità scolastica”, ha affermato Monica Goldson, CEO di District Public Schools. In una lettera alla comunità. “L’aumento dei tassi di positività ha messo in discussione in modo significativo la capacità di farlo, portando all’ansia e all’interruzione della giornata scolastica in molte comunità scolastiche”.

A New York City, il Dipartimento della Pubblica Istruzione è chiuso 859 aule, Quattro volte il numero di un mese fa e 2.500 sono stati parzialmente chiusi a causa delle nuove infezioni del governo 19. È aumentato bruscamente in città. Secondo il Dipartimento di salute urbana e salute mentale, ci sono stati una media di 2.899 casi confermati ogni giorno nell’ultima settimana, rispetto a una media di 1.800 casi giornalieri negli ultimi 28 giorni.

Nello stato di New York, I funzionari hanno dichiarato Oswego un distretto scolastico cittadino A causa dell’aumento dei casi del governo, 60 casi da domenica scorsa e la carenza di personale passano all’apprendimento a distanza da venerdì a 23 dicembre.

lunedì nel Missouri, Il consiglio scolastico di South Nodeway ha votato Il resto del semestre autunnale dovrebbe essere annullato e ripreso il 3 gennaio dopo la pausa invernale, poiché c’è stata una carenza di governo in tutto il distretto. E questo Said St. Roche Catholic School a St. Louis Questa settimana andrà alle classi virtuali e tornerà dopo la pausa invernale perché tanti studenti e insegnanti sono malati.

Alcune scuole stanno facendo del loro meglio per smussare l’ultima ondata.

A New Orleans, Il sistema scolastico pubblico è stato reso obbligatorio questa settimana Vaccino per studenti dai 5 anni in su. Questo requisito, che entrerà in vigore il 1° febbraio, significa che New Orleans diventerà la prima città degli Stati Uniti a richiedere un ordine di vaccinazione del governo scolastico per i bambini piccoli. Il sindaco ha anche ampliato il requisito della città che i residenti forniscano prove di un vaccino o di un test Govt negativo per i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni per entrare negli spazi pubblici interni, con l’ordine che entrerà in vigore il 3 gennaio.

Viene come chiusure Rilasciata l’amministrazione del presidente Joe Biden Una nuova strategia per tenere i bambini in classe, utilizzando l’esperimento del Governo Maggiore.

La strategia, annunciata venerdì, include un approccio di “test di permanenza”, in cui invece dell’isolamento obbligatorio per gli studenti vaccinati identificati come stretti collaboratori di coetanei positivi al governo, quegli studenti possono rimanere a scuola se sono risultati negativi al virus almeno due volte. . La settimana dopo una rivelazione.

L’amministrazione sta cercando di prevenire gravi interruzioni nelle scuole poiché la variante di Omigran dovrebbe essere nel barile durante le prossime vacanze. Le scuole sono particolarmente vulnerabili Il 18% dei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni ha almeno un’iniezione, Così come il 61 percento di quelli di età compresa tra 12 e 17 anni, secondo Accademia americana di pediatria.

Questa settimana, gli Stati Uniti sono passati traguardo serio 800.000 morti per corona virus.