Seconda stagione di L’Accolito? Buone e cattive notizie

discepolo Disney

The Acolyte ha concluso la sua prima stagione con il finale martedì, concludendo la trama di Osha/Sol ma lasciando aperti diversi fili della trama, inclusi quelli di grande importanza per il più ampio universo di Star Wars. Ma la Disney rinnoverà The Acolyte per una seconda stagione? Ci sono buone e cattive notizie su questo fronte in base a ciò che sappiamo, e esaminerò entrambe le parti mentre la Disney lavora per prendere una decisione.

Cattive notizie

bilancio Si stima che il costo di questa offerta sia di 180 milioni di dollari. Questo è facilmente il costo di un film di successo, anche se ovviamente la Disney non sta ottenendo alcuna vendita di biglietti qui. Recentemente, la Disney sembra essersi resa conto che sta spendendo troppo e producendo troppi contenuti di Star Wars e Marvel, e secondo quanto riferito sta tagliando la produzione. Ciò include anche il fatto di non riportare The Acolyte per una seconda stagione se costa così tanto? Bene, c’è un altro fattore qui:

Numero di spettatori La Disney non pubblica numeri esatti sulle sue offerte, ma tende a vantarsi quando sono alti. Tuttavia, abbiamo un certo numero di società di analisi di terze parti che stimano che The Acolyte sia probabilmente lo spettacolo di Star Wars meno visto prodotto dalla Disney, anche dietro Andor, che era lo spettacolo meno visto prima di questo. Lo YouTuber e l’utente Twitter potrebbero affermare che è perché “lo spettacolo fa schifo”, ma i critici e la maggior parte dei fan appena formati non sarebbero d’accordo.

Il motivo principale e ovvio per cui è inferiore rispetto agli altri è che, come Andor, non presenta alcun personaggio importante di Star Wars (ad eccezione di un breve cameo alla fine), il che è diverso da altre serie più grandi. Almeno The Mandalorian all’inizio era parallelo a un personaggio tipo Boba Fett, e aveva Baby Yoda, Grogu. Anche The Acolyte non è nello stesso posto un secolo Come con tutti gli altri contenuti di Star Wars. Anche Andor ha personaggi di Rogue One e condurrà direttamente a questo film. È sempre stato difficile convincere la gente a guardare un cast completamente nuovo in un’era completamente nuova.

discepolo Disney

Le buone notizie

Repubblica Suprema – La Disney sembra aver capito che l’era di Skywalker non ha più molto da cui attingere. Sta girando un nuovo film che guarda al futuro con Daisy Ridley nei panni di Rey, ma dopo la morte di Luke e Han e la morte di Carrie Fisher nella vita reale.

Ai tempi, la Disney concepì The High Republic come una serie di romanzi, e questo periodo di The Acolyte dovrebbe essere presentato qui come la sua prima rappresentazione live-action. Non sarebbe bello se cancellassero questo show dopo alcuni episodi emozionanti dopo una stagione, uccidendo così l’idea di esplorare ulteriormente quest’era in cui erano completamente coinvolti.

Dave Filoni- Filoni è più o meno responsabile della regia di Star Wars Now e, nonostante alcune lamentele sulla storia del produttore Leslye Headland, resta il fatto che Filoni probabilmente ha accettato tutto questo sostanzialmente e quindi è in linea con la sua visione di come dovrebbe essere Star Wars. Ora. E se ottiene il suo sostegno, anche la seconda stagione potrebbe ottenerlo.

Piano di testa – La Headland non è cieca in questo caso, poiché ha affermato in numerose interviste di avere piani dettagliati per la seconda stagione. Ora sappiamo che include personaggi famosi come Darth Plagueis e Yoda, che appariranno nella seconda stagione. La sua moglie nella vita reale, Rebecca Henderson che interpreta Werenstra, sembrava indicare su Instagram che l’arco narrativo del suo personaggio sarebbe effettivamente continuato, anche se ovviamente questo non dovrebbe essere considerato un rinnovamento ufficiale.

Si riduce alla questione se la Disney è disposta a continuare a investire in uno spettacolo costoso che non molte persone hanno visto per continuare a sviluppare High Republic e completare alcune delle storie interessanti create dalla prima stagione. Non so davvero cosa faranno.

Seguimi Su Twitter, Youtube, Facebook E Instagram.

Prendi i miei romanzi di fantascienza Serie Assassino di eroi E La trilogia dei nati sulla terra.