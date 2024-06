Secondo quanto riferito, il rivenditore di videogiochi britannico GAME smetterà di rifornire i videogiochi

aggiornare: In una dichiarazione presentata a EurogamerIl rivenditore di videogiochi britannico GAME ha rapidamente smentito la notizia secondo cui intende smettere di rifornire i videogiochi nei suoi negozi fisici. Si legge: “Questo rapporto è completamente falso. GAME continua a supportare il mercato dei giochi fisici, offrendo un’ampia gamma di giochi fisici, hardware, software, accessori e buoni regalo digitali, nei negozi e online”.

Storia originale: Le versioni in scatola dei videogiochi sono esaurite e altri scaffali pieni di Funko Pops sono in arrivo, a quanto pare, poiché un nuovo rapporto afferma che il rivenditore britannico GAME smetterà di rifornire i videogiochi. Le fonti parlano all’outlet eSports Genuinità Supponiamo che i negozi offrano giochi e hardware solo tramite preordini anziché consentire ai clienti di sfogliare il loro inventario in negozio.

Coloro che hanno parlato con Gfinity sarebbero delusi dalla decisione poiché distrugge “l’identità” della catena. Questo rappresenterebbe un altro passo indietro rispetto al mercato dei videogiochi fisici da parte della catena, che recentemente ha smesso di accettare software usato e presto annullerà il suo programma di premi. Se questa mossa si rivelerà giusta e funzionerà, vorrà dire che i clienti avranno un motivo per entrare nello store solo per preordinare un gioco che sanno di desiderare in anticipo, per poi riceverlo entro la data di uscita.

I negozi di giocattoli fisici sono diventati piuttosto rari nel corso degli anni, con molti negozi individuali che chiudono per occupare spazio nei punti vendita Sports Direct più grandi, con entrambi i marchi gestiti dall’ex proprietario del Newcastle United Mike Ashley. Questa mossa spingerà i consumatori online – dove ci sono molte opzioni molto più economiche – o a… PS Store Per ottenere una copia digitale.

Gli acquisti di videogiochi sono ora fortemente orientati verso le versioni digitali in generale, e nel Regno Unito questa preferenza è destinata ad aumentare ulteriormente. Questo potrebbe presto accadere poiché CEX è l’unico punto vendita sulla strada principale che offre effettivamente videogiochi e, anche in questo caso, l’azienda offre beni usati piuttosto che nuove uscite. Ci sono anche alcuni negozi indipendenti, ma generalmente sono più incentrati sul vintage.

