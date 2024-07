Secondo quanto riferito, l’editore di giochi indie Humble Games sta licenziando tutti i suoi dipendenti

Secondo quanto riferito, l’editore di giochi indie Humble Games ha licenziato tutti i suoi dipendenti, il che… Si compone di 36 personeTuttavia, la società afferma che non chiuderà i battenti, ma sta invece lavorando a una “ristrutturazione”.[ing] “Le nostre operazioni.”

secondo Ex analista senior del controllo qualità presso Humble GamesTutta la loro squadra è stata licenziata. Un altro dipendente, era progettoHa inoltre confermato di essere stato licenziato. L’editore ha già subito due cicli di licenziamenti, il primo in un anno Aprile 2022 E poi dentro Novembre 2023.

In una dichiarazione condivisa con GameSpot, Humble Games ha confermato che Humble Bundle “non avrà alcun impatto sulle sue operazioni. Inoltre, i giochi attuali e futuri di Humble Games continueranno ad andare avanti e ad essere pubblicati dalla società”.

Humble Games è l’editore di molti popolari giochi indie, tra cui Stray Gods, Bo: Path of the Teal Lotus, Chinatown Detective Agency, Ikenfell, Unpacking, Slay the Spire e Midnight Fight Express, solo per citarne alcuni.

Humble Games è il ramo editoriale separato del negozio digitale Humble Bundle. Entrambe le società sono di proprietà di IGN Entertainment, ma operano come entità separate. All’inizio di quest’anno, IGN Entertainment ha acquistato anche i siti di videogiochi Eurogamer, Rock Paper Shotgun, VG247, GamesIndustry.biz e Dicebreaker da Gamer Network.

I licenziamenti continueranno nel settore dei videogiochi nel 2024, con il più recente tra cui NetherRealm, sviluppatore di Mortal Kombat, che licenzierà il suo team mobile.

Questa storia è stata aggiornata con i dettagli della dichiarazione di Humble.