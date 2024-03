Secondo quanto riferito, Star Wars: Battlefront Classic Collection presenta il lavoro “senza credito” di Modder

Prima del travagliato lancio della scorsa settimana, Star Wars: Battlefront Classic Collection stava già facendo notizia per aver presentato “accidentalmente” filmati di un modello realizzato dalla community in un trailer ufficiale.

All'epoca, lo sviluppatore Aspyr affermò che il gioco non includeva “alcun codice o contenuto” proveniente da “fonti non approvate”, ma ora ci sono tracce del gioco Lo stesso a cura di Asajj Ventress di 'iamshaymin' Sono stati scoperti nella versione di rilascio del gioco.

Come evidenziato IGN, gli screenshot di una build per PS5 su Reddit mostrano il modello “no credit” di Asajj Ventress di iamashaymin. Secondo quanto riferito da molti giocatori, questo è stato patchato e sostituito con la versione Aspyr, ma sembra che la mod sia ancora presente in una versione precedente del gioco, dopo che Aspyr aveva detto che non lo sarebbe stato.

iamshaymin: “Non sappiamo come o perché Ventress sia finito nella versione completa quando ci hanno detto espressamente che non sarebbe stato così.”

“L'imminente rilascio di Star Wars: Battlefront Classic Collection non include alcun codice o contenuto tratto da fonti non approvate.”https://t.co/GjrJY2E0wM

Non sono nei titoli di coda @AspyrMedia-Yamashimin (@yamashimin) 14 marzo 2024

Lo stesso designer ha menzionato come il lancio del set sia stato un “casino totale” – “soprattutto considerando che si dice che una parte delle patch abbia rimosso contenuti che in realtà dicevano fossero stati rimossi mesi fa”.

Ecco come Aspyr ha risposto originariamente a queste affermazioni (tramite IGN):

“Vorremmo ringraziare l'appassionata community di Star Wars: Battlefront per aver portato questo problema alla nostra attenzione. Quando abbiamo scattato delle foto segnaposto per il nostro annuncio lo scorso autunno, abbiamo erroneamente incluso contenuti che non erano nel prodotto, il che ha comportato l'inserimento di questo errore nel versione finale. Tagliata. La prossima versione di Star Wars: Battlefront Classic Collection non include alcun codice o contenuto preso da fonti non autorizzate.”

