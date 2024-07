Secondo un’organizzazione per i diritti umani, Israele acconsente alla più grande confisca di terre della Cisgiordania negli ultimi tre decenni

CNN

Il governo israeliano ha accettato di espropriare un’ampia fascia di terra nella Cisgiordania occupata, la più grande dal 1993. Accordi di Oslo Stabilire un percorso verso la pace tra Israele e palestinesi, secondo l’organizzazione israeliana per i diritti umani Peace Now.

Secondo un comunicato stampa, il 25 giugno il Dipartimento dell’Amministrazione Civile dell’IDF, che amministra gli affari civili in Cisgiordania, ha emesso un annuncio trasformando l’area in territorio statale. documento dell’organismo, ma la notifica ufficiale non è stata pubblicata fino a mercoledì, ha detto Peace Now.

La dichiarazione comprende una sezione di 1.270 ettari (3.138 acri) della Valle del Giordano nella Cisgiordania orientale vicino a Gerico, secondo il documento rilasciato dall’Amministrazione Civile.

Peace Now, un’organizzazione israeliana per i diritti umani che monitora l’espansione illegale degli insediamenti israeliani, ha criticato l’operazione dichiarazione Mercoledì funzionari palestinesi hanno affermato che l’occupazione delle terre rende difficile la creazione di “uno Stato palestinese accanto a Israele”.

Il gruppo ha indicato che l’ultimo annuncio è arrivato sulla scia di numerosi annunci precedenti che hanno reso quest’anno il più grande mai registrato in termini di sequestri di terre da parte di Israele nei territori palestinesi, secondo i dati raccolti risalenti al 1993.

Secondo il rapporto, Dichiarare il terreno come proprietà demaniale Questo è uno dei principali metodi utilizzati da Israele per imporre il proprio controllo sui territori occupati. Una volta che la terra viene classificata come terra statale, Israele non la riconosce affatto come proprietà dei palestinesi. La CNN ha contattato un portavoce dell’amministrazione civile israeliana per commentare questa specifica affermazione di Peace Now, ma non ha ancora ricevuto alcuna risposta.

Separatamente, il Consiglio supremo di pianificazione israeliano, l’ente governativo responsabile di dare il via libera alla costruzione di nuove abitazioni in alcune parti della Cisgiordania, ha dichiarato lunedì che si muoverà per approvare la costruzione di migliaia di nuove unità abitative in dozzine di insediamenti israeliani. Secondo La pace sia con te adesso.

Il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich, che ricopre anche una posizione nel Ministero della Difesa con un controllo significativo sugli affari civili nella Cisgiordania occupata, ha celebrato mercoledì la mossa in un comunicato stampa. posta Su X.

“Costruire un buon Paese e contrastare la creazione di uno Stato palestinese. L’Autorità per la Pianificazione e l’Edilizia si riunisce questa mattina per approvare la costruzione di più di 5.000 unità abitative”, ha scritto, usando l’acronimo del Consiglio Supremo di Pianificazione.

Smotrich ha parlato di impedire che la Cisgiordania occupata diventi parte dello Stato palestinese indipendente Perdita audio Da un discorso tenuto a giugno.

Domenica, Israele Ha suscitato condanna Dopo che il ministro delle Finanze ha annunciato l’intenzione di riconoscere legalmente cinque insediamenti ebraici non autorizzati nella Cisgiordania occupata.