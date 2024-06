Sette cose che ho imparato su un’auto Sony giocando a Gran Turismo al suo interno

Sapete come Sony realizzerà un’auto elettrica con la Honda in arrivo nel 2026? Sony Honda Mobility ora consente ai giornalisti di toccare seriamente il prototipo di Afeela e di giocarci gran Turismo Una versione per videogioco di un’auto mentre si è seduti all’interno del dispositivo reale.

Ecco perché la settimana scorsa sono andato al quartier generale di PlayStation in Nord America, per sperimentare Afeela dentro Afeela e toccare cose che prima non potevamo toccare. Ma ho ottenuto un po’ di più di quanto mi aspettassi!

Ecco un breve video di 50 secondi dell’esperienza e un breve elenco di nuove cose che ho imparato.

1) Non aspettarti un giro di prova a breve.

No, prima che tu lo chieda, non mi lascerebbero guidare una vera Sony Honda. Ho afferrato il volante e premuto i pedali, ma non hanno fatto nulla, né nel gioco né in altro modo. “Forniremo ai giornalisti l’opportunità di effettuare un test drive il prima possibile in linea con i tempi di sviluppo del veicolo”, ha affermato una dichiarazione di Sony Honda Mobility tramite il portavoce di terze parti Glenn Mandel.

Ho sentito che gli esami di guida non si svolgeranno quest’anno (l’anno prossimo è possibile) ma potrebbe essere il 2026 prima che un giornalista si metta al volante.

2) Ora è presente un pulsante fisico che permette di aprire la porta.

C’erano due modi per aprire la porta del prototipo dall’esterno. Puoi premere un pulsante nell’app per smartphone di Afeela o lasciare che il sistema della fotocamera lo apra per te dopo aver riconosciuto il tuo viso. Tuttavia, l’ultimo prototipo dispone di un terzo metodo: un pulsante fisico montato nella parte inferiore della finestra che può inviare lo stesso segnale. L’ho premuto e ha funzionato benissimo. Tuttavia, Sony Honda sta ancora decidendo come verificare la tua identità: i rappresentanti non possono dire se utilizzerà una chiave dell’auto o qualche tipo di chiave digitale come UWB per scoprire chi ti trovi nelle vicinanze. READ Aggiornamento visivo per la modalità Performance di Final Fantasy VII Rebirth, afferma il direttore

Questo sono io che premo il pulsante di apertura della porta. Non è chiaro quale barra ci sia sopra. Fotografia di Sean Hollister/The Verge

3) Il veicolo non consentirà al conducente di vedere cosa c’è sullo schermo del passeggero.

Lo schermo ultra-wide dell’Afeela è una delle sue caratteristiche più accattivanti, ma Sony Honda non prevede di consentire al conducente di vedere tutto mentre è in movimento. Utilizzerà invece una sorta di filtro per la privacy per isolare la sezione dello schermo del passeggero in modo che possa continuare a guardare senza distrarre il conducente.

“Le specifiche per la produzione di massa non sono ancora state determinate, ma prevediamo di installare un meccanismo che non possa essere visto dal lato del conducente durante la guida, in modo che il conducente possa guidare in sicurezza”, ci dice SHM.

4) Probabilmente non ci sarà una vera PS5 all’interno.

Ho giocato Gran Turismo7 Sul display Afeela, lo streaming viene eseguito in modalità wireless da una PS5 vicina utilizzando l’app PS Remote Play di Sony. Non c’è un controller fisico PS5 nell’auto e al momento non c’è alcun piano per cambiarlo. A gennaio, il presidente e COO di Sony Honda Mobility, Izumi Kawanishi, mi ha detto che non era stato ancora deciso se sarebbe apparsa una vera console PS5, ma SHM ora “presuppone la riproduzione remota invece di installare un controller PS5”.

Inoltre, non è chiaro se sarai in grado di utilizzare il volante e i pedali dell’Afeela per riprodurre qualsiasi cosa.

5) Può essere richiesto l’“agente personale” del minore Voi Con domande.

Sony Honda ha firmato un accordo con Microsoft lo scorso anno Creare un “agente conversazionale personale” per l’auto, e anche se non ci sono ancora dettagli confermati su cosa significhi effettivamente, ho sentito che l’obiettivo è l’intelligenza artificiale a bordo dell’auto ti chiede Con domande dopo aver cercato di anticipare le tue esigenze. READ Slack si blocca un po', ma sta arrivando una soluzione

“Stiamo studiando la possibilità di una comunicazione bidirezionale tra persone e automobili e stiamo anche sviluppando un agente personale interattivo utilizzando il servizio Microsoft Azure OpenAI in collaborazione con Microsoft”, ha scritto SHM quando gliel’ho chiesto. “Crediamo che poiché crescerà in base all’utente, saremo in grado di comunicare in base alle preferenze dell’utente.”

6) C’è una buona ragione per cui Sony non permetterà alla Honda di toccare l’auto al CES.

L’ho spiegato nel video, ma molte parti del prototipo al momento sono solo mockup e non sono ancora state commissionate. Ciò include cose fantasiose come specchietti laterali digitali e specchietti retrovisori, ma anche parti banali come le leve degli indicatori di direzione, alette parasole, guanti, vani portaoggetti e la maggior parte dei pezzi di esperienza utente touchscreen.

Potevo scorrere la mappa di Las Vegas, ma non potevo cliccare su nessuno degli spilli; Potevo sfogliare un video in riproduzione e posizionarlo sul lato conducente o passeggero dello schermo con un gesto, ma non potevo utilizzare molte altre funzionalità sul touchscreen o nell’app per smartphone associata. Non disturbo SHM, però; Sony Honda è stata completamente trasparente sul fatto che si tratta di un prototipo e hanno ancora qualche anno per capire tutto.

7) Uno spot Afeela non deve necessariamente essere uno spot Sony in circolazione.

Sì, il prototipo attuale ha uno stupido cartellone digitale sul paraurti anteriore che mostra caratteristiche simili a quelle di Sony uomo Ragno E L’orizzonte è proibito a oveste ti consente di ottimizzare il suono digitale del motore dell’auto con suoni ispirati alle proprietà Sony, incluso il servizio di streaming di anime Crunchyroll. Ma un portavoce mi ha detto che Sony Honda sta cercando di collaborare anche con entità non Sony e sono riuscito a visualizzare qualsiasi testo che mi piaceva sullo schermo del paraurti semplicemente digitandolo nell’app del telefono. READ Il prossimo comando principale di Helldivers 2 subisce una battuta d'arresto fatale e l'Alto Comando incolpa cacciatori di insetti e streamer "trasformati" per la perdita

La schermata del prototipo di Afeela può visualizzare il testo di tua scelta. Fotografia di Sean Hollister/The Verge