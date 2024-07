Shannon Doherty ha combattuto il cancro fino alla fine, dice il medico

L’attrice Shannen Doherty è morta all’età di 53 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro L’attrice Shannon Doherty, protagonista di “Beverly Hills 90210”, “Charmed” e “Mallrats”, è morta all’età di 53 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro.

L’attrice Shannon Doherty, morta sabato dopo una lunga battaglia contro il cancro, è stata descritta dal suo medico come una “guerriera incredibile”.

ha detto l’oncologo dottor Lawrence De Piro la gente In un’intervista pubblicata martedì, l’attrice 53enne ha detto che anche se “non era pronta a partire perché ama la vita”, la sua battaglia contro il cancro “è diventata più difficile nelle ultime due settimane”.

L’alunna di “Beverly Hills 90210”, a cui è stato diagnosticato un cancro al seno nel 2015, era “una persona molto intelligente” e “ha partecipato molto attivamente al suo intero percorso di salute”, ha aggiunto Pirro.

“Nella sua mente, non voleva pensare a nessun’altra alternativa se non: ‘Abbiamo superato tutto questo e stavamo andando avanti con la vita’”, ha detto Pirro. “Non abbiamo realmente parlato di cosa ciò significasse in termini di tempo extra per lei perché semplicemente non era così che funzionava. Voleva vivere ogni giorno, non come se fosse il suo ultimo giorno, ma come se fosse l’inizio di un capitolo completamente nuovo per lei.”

Ma mentre la sua salute peggiorava, Pirro ha detto nella loro ultima conversazione che Doherty era “in procinto di rendersene conto”.

“La conversazione ruotava attorno all’amore, al sostegno, alle cure e al continuare a combattere”, ha detto. “Voleva continuare a ricevere cure e combattere, anche se le sue condizioni fisiche erano leggermente peggiorate. Ed è quello che abbiamo fatto”.

Shannon Doherty, La star di “Beverly Hills 90210” muore all’età di 53 anni dopo una battaglia contro il cancro

Nonostante la “situazione limitata di opzioni” di Doherty, la continuazione della lotta “non era nemmeno aperta alla discussione”, ha detto Pirro. “Non era così che viveva Shannen. Era un’incredibile guerriera in tutto ciò che faceva.”

Ha detto che i suoi ultimi momenti sono stati pieni di cura e amore.

“Nelle ultime ore era in un posto molto confortevole, dormiva e si muoveva, ed era circondata da alcuni dei suoi amici più cari”, ha detto Pirro alla rivista. “La stanza era circondata da un gruppo selezionato di amici che le davano così tanta cura e sostegno. Era deprimente e triste, ma bello e amorevole. La cosa più difficile era che non era pronta ad andarsene perché amava la vita .”

Shannon Doherty È stato onorato dai suoi ex co-protagonisti in “Beverly Hills 90210” e “Charmed”.

Doherty ha cantato le lodi del Perù nel 2016, Lo dice in un post su Instagram Ha avuto un rapporto meraviglioso con il Presidente e CEO dell’Angeles Clinic and Research Institute di Los Angeles, un rapporto basato sul rispetto reciproco. Doherty all’epoca disse che è importante trovare un “dream team” che ascolti le tue preoccupazioni e non si “accontenti”.

Questo dream team comprendeva anche l’oncologo Dr. Amin Mirhadi. Entrambi i medici erano con lei Podcast “Cerchiamo di essere chiari”. quest’anno.

Doherty è stata sincera riguardo alla sua salute. Nel 2016, ha detto a USA TODAY che il cancro si era diffuso ai suoi linfonodi. Per un po’ sembrò che Doherty fosse al sicuro. Dopo una singola mastectomia nello stesso anno, ha completato la radioterapia e la chemioterapia nel febbraio 2017 ed è stata dichiarata in remissione due mesi dopo.

Shannon Doherty, L’accordo di divorzio dell’ex marito Kurt Iswarenko un giorno prima della sua morte: rapporti

Poi, nel febbraio 2020, Doherty ha rivelato che il suo cancro al seno si era diffuso allo stadio quattro. Nel giugno 2023, ha annunciato su Instagram che una TAC che aveva eseguito mesi prima mostrava che il cancro si era diffuso al cervello, il che l’ha portata a ricevere la radioterapia.

Nel mese di novembre ho partecipato… la gente La storia di copertina è che il cancro si è diffuso alle ossa.

La morte di Doherty è stata confermata domenica dal direttore delle pubbliche relazioni Leslie Sloan in una dichiarazione condivisa con USA TODAY Post la gente L’attrice americana Sloan ha annunciato la notizia della morte della star e ha confermato che l’attrice “ha perso la battaglia contro il cancro dopo molti anni di lotta contro la malattia”.

La Doherty è morta “circondata dai suoi cari e dal suo cane Bowie”, ha scritto Sloan in una nota.

L’attrice ha interpretato Prue Halliwell, una delle sorelle con poteri magici nella serie TV “Charmed”, e ha avuto anche ruoli nella serie TV “La casa nella prateria”, nonché nelle commedie “Mallrats” e “Heathers”.

Ha avuto la sua grande occasione nella serie per adolescenti della Fox “Beverly Hills 90210”, dove interpretava la studentessa delle superiori Brenda Walsh.

Contribuiscono: Brendan Morrow e Erin Jensen