Sheila Jackson Lee, deputata di lunga data del Texas, muore a 74 anni

È morta Sheila Jackson Lee, democratica del Texas. Il suo ufficio ha dato l’annuncio venerdì sera. Ha 74 anni.

La causa della morte non è stata immediatamente rilasciata. Il mese scorso, Jackson Lee rivelato Le è stato diagnosticato un cancro al pancreas.

“Una fiera sostenitrice del popolo, è stata affettuosamente e semplicemente chiamata ‘Donna del Congresso’ dai suoi elettori in riconoscimento della sua ubiquità e del servizio reso nella loro vita quotidiana per oltre 30 anni”, ha affermato il suo ufficio in una nota.

Sheila Jackson Lee partecipa all’UNCF A Mind Is…Gala all’Hilton Americas-Houston il 18 novembre 2023 a Houston, Texas. Marcus Ingram/Getty Images



Jackson Lee rappresentava il 18° distretto congressuale, che comprende parti di Houston.

Lei nato nel Queens, a New York, si è laureato alla Yale University nel 1972 e ha conseguito una laurea in giurisprudenza presso la University of Virginia Law School. È stato giudice municipale prima di iniziare la sua carriera politica come membro del Consiglio comunale di Houston alla fine degli anni ’80, per poi passare al Congresso nel 1995. Lei ha perso La corsa al sindaco di Houston è stata seguita da vicino lo scorso dicembre.

Fare clic qui per visualizzare i media correlati. Fare clic per espandere



In una dichiarazione, il Congressional Black Caucus ha salutato Jackson Lee come un “titano e coraggioso” che è un “feroce sostenitore della giustizia sociale ed economica, della sicurezza nazionale e nazionale, dell’indipendenza energetica, dei bambini e delle famiglie che lavorano”.

Jackson Lee era un sostenitore della legge Firmato in legge Nel giugno 2021, il presidente Biden ha reso il Juneteenth una festa federale.

“La possibilità di celebrare questa festa nazionale apre un intero mondo di dibattito affinché l’America possa fare il punto sul razzismo e sul razzismo sistemico che permea la nazione”, ha affermato. Lo ha detto CBS Mornings Nell’intervista di giugno 2020.

“Nota per aver indossato la sua corona intrecciata con orgoglio, la deputata Jackson Lee ha combattuto ogni giorno per i meno abbienti, i perduti e la sinistra, ed è stata una guerriera per la giustizia razziale ed economica”, ha osservato il leader della minoranza alla Camera Hakeem Jeffries in una dichiarazione venerdì scorso. Jackson Lee è stata anche la prima donna a ricoprire la carica di presidente della sottocommissione per la criminalità della commissione giudiziaria della Camera.

Jackson Lee, che ha confermato la sua diagnosi di cancro al pancreas il mese scorso, ha detto che è “in cura per combattere questa malattia che colpisce decine di migliaia di americani ogni anno”.

Nel 2012, Jackson Lee annunciò di essere stata curata per un cancro al seno e di essersi ripresa completamente. Successivamente prestò servizio al Congresso Milioni di sicurezza I dollari finanziano la ricerca sul cancro al seno.

“È una perdita enorme”, ha affermato il sen. Il leader della maggioranza Chuck Schumer ha annunciato la sua scomparsa venerdì in un post sui social media. “La rappresentante Sheila Jackson Lee ha combattuto duramente per tutta la sua vita per rendere il nostro Paese un posto migliore per tutti. Possa la sua memoria essere benedetta.”

Ha un marito e due figli.

— Jordan Freeman ha contribuito a questo rapporto.

Altro da CBS News