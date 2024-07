Si tratta di Metal Gear Solid Meets Portal, basato su Unreal Engine 5

Lo sviluppatore Motion Blur ha annunciato Black State, un nuovo gioco di azione e avventura in terza persona visivamente sbalorditivo che, se lo splendido trailer è accurato, fonde l’azione di spionaggio di Metal Gear Solid con la tecnologia che sfida la realtà di Portal. Il gioco funziona su Unreal Engine 5 ed è in fase di sviluppo per PC.

Dopo aver visto il trailer completo di Black State (sul serio, guardalo sopra), abbiamo posto alcune domande sul progetto agli sviluppatori di Motion Blur, con sede in Turchia. Innanzitutto, di cosa parla la storia: “Un’ex leggenda militare è chiamata per una missione misteriosa: salvare uno scienziato prigioniero e scoprire la verità dietro un evento catastrofico. La missione, commissionata da misteriosi Architetti, è avvolta nell’incertezza come alcune porte all’interno del territorio inesplorato conducono a destinazioni inaspettate e pericolose. “Ogni porta rivela nuovi segreti e sfide, e lui deve navigare attraverso questi paesaggi insidiosi, scoprendo cosa attende dietro ogni soglia, per completare la sua missione e scoprire verità nascoste.

Black State: primi screenshot esclusivi

La nostra domanda successiva riguardava il confronto tra la serie Metal Gear: “Ovviamente amiamo la serie Metal Gear Solid. Mentre lavoravamo su un documento completo di progettazione del gioco di quasi 500 pagine nel corso di due anni e mezzo, siamo rimasti costantemente colpiti dai giochi. come The Last of Us e Metal Gear Solid Uncharted e molti altri giochi che spingono i confini dello sviluppo e delle meccaniche di gioco Ispirato da queste influenze, il nostro piccolo team si impegna a fornire uno sviluppo della massima qualità e meccaniche di gioco eccezionali, nonostante le nostre dimensioni limitate ci impegniamo creare una storia ricca e profonda combinata con meccaniche di gioco coinvolgenti, offrendo una fantastica esperienza di gioco. “Il nostro obiettivo è spingerci oltre i nostri limiti e offrire ai giocatori la migliore esperienza possibile che possiamo offrire.”

Black State è stato in sviluppo per gran parte degli ultimi tre anni. “L’idea di Black State è nata dalla mente creativa di Kadir Demirden. Il concetto si è sviluppato nella sua immaginazione per oltre un decennio. Durante questo periodo, sono state condotte ricerche e sviluppi approfonditi per esplorare come un piccolo team potesse produrre un gioco di qualità AAA “, afferma il team di Motion Blur.

