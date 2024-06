Silva contro Sonnen: Aggiornamenti in tempo reale dell’evento principale e della undercard

MMA Fighting ha la modalità Silva vs. Sonnen è in diretta per la card dell’incontro tra Anderson Silva e Anderson. Chael Sonnen a San Paolo, Brasile, sabato sera.

Quando l’evento principale inizia intorno alle 23:15 ET, dai un’occhiata a Silva vs. Sonnen Live round dopo round per il nostro blog live dell’evento principale. Sarà il terzo confronto di sport da combattimento tra le due ex stelle dell’UFC. Questo incontro sarà un incontro di esibizione di boxe.

Silva, Hall of Famer della UFC ed ex campione dei pesi medi UFC, affronterà Sonnen, rivale di lunga data delle MMA, in un incontro di esibizione di boxe di cinque round il 15 giugno a San Paolo, in Brasile. È noto che Silva e Sonnen hanno avuto due incontri nell’UFC. “The Spider” ha difeso il suo titolo con una famosa sottomissione al quinto round di UFC 117 nel 2010, per poi sconfiggere nuovamente Sonnen con un knockout al secondo round di UFC 148 nel 2012. Silva vs. Sonnen 1 nell’ala combattimento. Dalla UFC Hall of Fame durante la International Fight Week prima di UFC 303.

Silva, 49 anni, è un pugile professionista 3-2, avendo battuto Julio Cesar Chavez Jr. e Tito Ortiz da quando si è ritirato dalle arti marziali miste nel 2021. Ha perso contro Jake Paul per decisione nella sua ultima uscita.

Sonnen, 47 anni, sta facendo il suo debutto nella boxe.

Guarda i risultati di Silva vs. Sonnen qui sotto.

Carta principale:

Anderson Silva contro Chael Sonnen sorteggiato – Boxing Expo – (Live Blog) | Punti salienti

Hébert Conceicao ha difeso. Eskiva Falcao via UD – Pugilato – 97-93, 97-92, 98-91

Kalil Silva sconfitto. Paulo Roberto con decisione unanime (40-35 x 3)

Pia Mesquita batte. Georgina Ramos per sottomissione (RNC) (R1, 2:33)