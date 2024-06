Sir John Curtis: possiamo fidarci dei sondaggi d’opinione che prevedono la “sconfitta” dei Tory?

Fonte immagine, Immagini Getty

autore, Sir John Curtis

Ruolo, Professore di Politica all’Università di Strathclyde

2 ore fa

Tre recenti sondaggi d’opinione prevedevano che il Partito Laburista fosse sulla buona strada per ottenere un’ampia maggioranza alle elezioni generali.

Quindi, i conservatori sono davvero sulla buona strada per “cancellare” le elezioni? Oppure dovremmo essere scettici sui risultati del sondaggio?

In primo luogo, cosa ci dicono i sondaggi d’opinione vecchio stile – quelli che in genere intervistano da 1 a 2.000 persone per stimare la quota di voti dei partiti in tutta la Gran Bretagna –?

Almeno 16 aziende hanno condotto almeno un sondaggio nei sette giorni successivi a lunedì della scorsa settimana.

In quei sondaggi, il sostegno medio del Labour era del 41%, tre punti in meno rispetto a quando Rishi Sunak aveva indetto le elezioni.

Ma sono ancora 20 punti avanti rispetto ai conservatori, che ora sono al 21%, anche loro tre punti in meno rispetto all’inizio della campagna.

Secondo questi sondaggi periodici, la campagna del Primo Ministro non è riuscita a ridurre il vantaggio del Labour.

Il partito che ha guadagnato terreno è il Reform Party nel Regno Unito.

Da quando Nigel Farage si è dichiarato leader e si è candidato, il sostegno alle riforme è aumentato di cinque punti rispetto all’inizio della campagna.

Anche i liberaldemocratici sono aumentati leggermente – ora all’11% – con un aumento di un punto nel percorso elettorale. Intanto i Verdi mantengono il 6% con cui avevano iniziato.

Naturalmente, i sondaggi regolari non erano sempre corretti. Ma da questi numeri emergono due cose.

Innanzitutto, solo il 62% delle persone ha dichiarato che voterebbe per i conservatori o per i laburisti.

Si tratterebbe di un minimo storico da quando i laburisti divennero per la prima volta il principale sfidante dei conservatori nel 1922.

In secondo luogo, il Partito conservatore non è mai stato così in basso nei sondaggi, anche durante le elezioni generali.

MRP “megasondaggi”

Ma che dire dei sondaggi che prevedevano una maggioranza ampia, e in alcuni casi molto ampia, per il Partito Laburista?

Gli ultimi tre provengono dalle società di sondaggi YouGov, Savanta e More in Common e utilizzano quello che viene chiamato modello di regressione e stratificazione multilivello (MRP).

Di solito intervistano un numero molto maggiore di elettori, in alcuni casi fino a 40.000.

Poiché intervistano molte persone, possono vedere come è probabile che coloro che hanno caratteristiche demografiche diverse – come sesso, età e livello di istruzione – distribuiscano il loro sostegno tra i partiti.

Nel frattempo, fonti come il Censimento ci dicono quante persone in ciascun gruppo demografico vivono in ogni distretto elettorale.

Combinando queste due fonti di dati, gli statistici possono stimare quante persone probabilmente voteranno per ciascun partito in ciascun distretto elettorale.

Di conseguenza, questi sondaggi MRP ci danno un’idea di quanto siano stati diversi gli alti e bassi del sostegno ai partiti nel paese dalle ultime elezioni. Nel nostro sistema elettorale, questa differenza può svolgere un ruolo importante nel determinare quanti seggi vince ciascun partito.

Tutti i recenti sondaggi dell'MRP suggeriscono che i conservatori potrebbero ottenere meno seggi rispetto a qualsiasi elezione precedente. Il loro minimo storico era di 156 nel 1906.

Tuttavia, le loro stime sul numero di parlamentari conservatori che sarebbero tornati variavano ampiamente, da 53 a 155.

Allora perché tutte le stime sono così basse? Perché sono così diversi?

Tutti questi sondaggi suggeriscono che i conservatori stanno perdendo consensi più nelle circoscrizioni elettorali che stanno cercando di difendere che nei seggi che sono già nelle mani dell’opposizione.

Se ciò accadesse il 4 luglio, i conservatori perderebbero molti più seggi di quanti ne perderebbero se il loro sostegno diminuisse più o meno nella stessa misura ovunque.

Tuttavia, i sondaggi dell’MRP non concordano sulla misura in cui il voto conservatore è caduto nei seggi che attualmente detengono.

Ad esempio, More in Common stima che nelle circoscrizioni elettorali in cui, nel 2019, i conservatori erano 25 o più punti avanti rispetto al candidato laburista al secondo posto, il voto dei conservatori è ora in calo in media di 23 punti.

Al contrario, nei seggi in cui i laburisti sono arrivati ​​primi e i conservatori penultimi, ritengono che il sostegno dei conservatori sia diminuito di 12 punti, 11 punti in meno.

“Sedili più sicuri”

Tuttavia, nel loro sondaggio, che suggeriva che i conservatori avrebbero potuto ottenere almeno 53 seggi, Savanta ed Electoral Calculus hanno stimato in 21 punti la differenza tra i due tipi di seggi nel calo medio del sostegno conservatore.

Il loro sondaggio suggerisce che il sostegno ai conservatori è sceso in media fino a 33 punti nei seggi più sicuri.

Nessuno può essere sicuro di dove si trovi la verità tra queste due stime. Il modo migliore per stimare la varianza nel calo senza precedenti del sostegno dei conservatori è un argomento di dibattito all'interno della comunità dei sondaggi.

Ma ci sono buone ragioni per credere che un simile modello emergerà.

In media, il sostegno ai conservatori è attualmente inferiore di 24 punti rispetto al 2019 nei normali sondaggi d’opinione condotti in tutto il Regno Unito. Tuttavia, nel 2019 il partito ha ottenuto meno del 24% dei voti in ben 100 seggi, quindi, se i sondaggi sono corretti, il sostegno conservatore è destinato a diminuire ulteriormente altrove.

Nel frattempo, il predecessore del Reform UK Party, il Brexit Party, non ha contestato i seggi occupati dai conservatori nel 2019. Questa volta il partito occupa la maggior parte dei seggi occupati dai conservatori. Ciò significa che il suo vantaggio, ottenuto in gran parte conquistando un elettore conservatore su quattro nel 2019, è ora più forte in tali seggi, in gran parte a spese dei conservatori.

Ma quanto è grande il potenziale calo del sostegno dei Tory? Nessuno può esserne sicuro. Ma il destino di molti parlamentari conservatori potrebbe dipendere da quale sarà la risposta.