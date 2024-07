Sono iniziate le trattative per una stagione da 18 partite

Non c’è niente di meglio che avere 14,1 miliardi di dollari di passività in sospeso per innescare uno sforzo aggressivo volto ad aumentare le entrate.

Non è stata una sorpresa per chiunque prestasse attenzione alla situazione, poiché la NFL e la sua associazione di giocatori hanno iniziato a parlare di espandere la stagione regolare da 17 a 18 partite.

Lloyd Howell, CEO della NFL Players Association, che ha mantenuto un basso profilo durante il suo primo anno di lavoro, ha fatto l’annuncio in un incontro con… Washington Post.

“Abbiamo parlato Livello molto, molto, molto alto “Superficialmente, riconoscendo… ‘Sì, questo è qualcosa di cui dovremmo parlare'”, ha detto Howell, secondo posta“E dobbiamo guardarlo attentamente e capire cosa c’è dentro nel processo decisionale. Da dove viene la 18esima partita? Penso che il risultato atteso è che ne approfitterai, come se fossi da qualche altra parte? [preseason games] “Ad agosto dovremmo giocare la partita in avanti. Ma questi sono dettagli che devono davvero essere chiariti. Ma, ancora una volta, ci sono altre questioni economiche, sanitarie e di sicurezza che devono essere chiarite per i nostri membri prima che si possa raggiungere un accordo nella partita del 18.”

In effetti, ci sono molti di questi problemi. Gli sforzi per aumentare le dimensioni della stagione regolare sono diventati un’opportunità per la NFL Players Association di ottenere diverse potenziali concessioni. Howell ha menzionato specificamente questioni come la superficie di gioco, il programma post-stagionale, le dimensioni del roster e le dimensioni dello staff tecnico.

Ma tutto si riduce a una questione di soldi. Anche se la NFL non tentasse di addebitare ai giocatori alcuna parte dei 14,1 miliardi di dollari dovuti per i biglietti domenicali, le modifiche al pacchetto fuori mercato potrebbero avere un impatto negativo sui ricavi. Un modo per combattere questo problema è aggiungere corrispondenze più utili.

La NFL desidera da anni aumentare il numero di partite a 18. Alla fine, l’associazione si è fermata a 17 partite, quando è diventato difficile conciliare la salute e la sicurezza dei giocatori con le maggiori possibilità di infortunio per i giocatori chiave, che giocano poco o per niente nelle partite di pre-campionato che verranno giocate. essere sostituito da partite della stagione regolare.

L’attuale accordo è valido fino al 2030. Nulla impedisce alle due parti di raggiungere un nuovo accordo su qualsiasi argomento, in qualsiasi momento.

È solo questione di tempo prima che la NFL e la NFL Players Association accettino di organizzare 18 partite.

Poi 19.

Alla fine, 20.