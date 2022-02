Sony celebra “Uncharted” oltre $ 100 milioni al botteghino globale – Scadenza

tranne: $ 106,4 milioni nel fine settimana al botteghino globale di Sony vs. Sconosciuto È stato un altro promemoria per l’industria dell’intrattenimento ossessionata dallo streaming che il modello di business collaudato dei lungometraggi teatrali funziona ancora e che c’è un pubblico per loro.

Immagini Sony Presidente e CEO di Motion Picture Group Tom Rothman Lo ha confermato oggi in un’e-mail a livello aziendale dopo il successo della direttiva di Robin Fleischer, Tom HollandMark Wahlberg ha recitato nel film lo scorso fine settimana e ha elogiato il cast per aver ottenuto un grande successo.

Invece di vendere 120 milioni di dollari in produzione a causa della disperazione finanziaria durante la pandemia, Sony ha creduto e protetto il film dell’evento e ha aspettato il momento giusto per uscire.

Risultati al botteghino da tali azioni? Sconosciuto Avrebbe dovuto incassare 30 milioni di dollari in quattro giorni al botteghino nazionale; Ha finito per guadagnare $ 51 milioni, portando la sua attuale quota globale a $ 139 milioni. Le parole chiave nella nota di Rothman di seguito sono che ha già annunciato Sconosciuto “Un nuovo franchise cinematografico di successo.” Quando abbiamo parlato con Fleischer, ha detto Era ottimista sulla sequenzaa.

Mentre altri studi hanno lavorato quotidianamente con i loro film o davanzali, Sony continua a proteggere la finestra di 45 giorni su film d’azione come Spider-Man: No Home, Poison: Let There Be Carnage, Ghostbusters: Afterlife Sconosciuto, E da quando i cinema hanno riaperto l’anno scorso da Covid, ha accumulato un enorme profitto di $ 3 miliardi al botteghino globale.

Sconosciuto, Come spiega qui Rothman, è stata la prima grande produzione ad essere completamente chiusa dal Covid. Fleischer ce lo ha detto nel suo podcast Hero Nation di Deadline Sconosciuto, Dalla pre-produzione alla post-produzione, Ci sono voluti due anni.

Sony aveva anche più diritti di vantarsi su Presidents Day Weekend BO come Spider-Man: Non c’è spazio per casa Si è classificato terzo alla sua decima uscita del fine settimana, portandolo a $ 9 milioni e portando la sua attività totale a quasi $ 772 milioni. Le stime del settore la pensano così Spider-Man: Non c’è spazio per casa Ha buone possibilità di fare una finale nazionale di $ 800 milioni.

Ecco la nota di Rothman:

Cari colleghi,

È il giorno dei presidenti in America, ma oggi siamo aperti nella maggior parte dei luoghi del mondo e abbiamo un’altra vittoria globale da celebrare.

Con oltre 100 milioni di dollari al botteghino mondiale in un solo fine settimana e un punteggio di pubblico positivo del 90% su Rotten Tomatoes, Sconosciuto È il nuovo franchise cinematografico della compagnia.

Questa rappresenta una grande vittoria per ogni reparto dell’azienda, poiché il film è stata la nostra prima grande produzione ad essere chiusa completamente con l’avvento del Covid, eppure abbiamo perseverato per completare l’immagine che il pubblico ama, commercializzando e distribuendo con vitalità strategica nel mondo, nonostante la pandemia.

L’effetto che ne è seguito è una prova ancora una volta dell’impareggiabile potere culturale dei film reali. Sulla scia di Veleno: Che ci sia massacro, Ghostbusters: AfterlifeE il Spider-Man: Non c’è spazio per casaE il Sconosciuto Un altro colpo agli oppositori teatrali e un’ulteriore prova dell’efficacia del nostro modello.

Vorrei ringraziare tutti i meravigliosi registi, attori e troupe, in particolare i nostri amici di PlayStation Studios e Sony Interactive Entertainment per il loro supporto. E, naturalmente, voglio ringraziare ognuno di voi per la vostra creatività, dedizione e fede.

Carpenteria!

Tom