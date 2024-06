S&P 500, Nasdaq record di notch Nvidia prende il titolo di titolo di maggior valore da Microsoft

ESPN della Disney (DIS), Warner Bros. Venu Sports, l’imminente partnership di streaming sportivo con Discovery (WBD) e Fox (FOXA), ha presentato martedì il suo intero team di gestione.

Pete Distad, ex dirigente di Apple e Hulu, era stato precedentemente annunciato come CEO della joint venture.

Il team comprende ex dirigenti di importanti società di intrattenimento, media, tecnologia, sport e scommesse sportive.

Brian Borkowski, che ricopre il ruolo di Chief Marketing Officer, è di FanDuel. Jessica Cassano-Antonellis, vicepresidente senior e responsabile delle comunicazioni, ha precedentemente guidato le comunicazioni presso SiriusXM. Il Chief Commercial Officer Tim Connolly ha precedentemente guidato la crescita degli abbonati per Apple TV+ e MLS Season Pass presso Apple.

(Per gentile concessione: Venu)

“È un’incredibile opportunità avere l’opportunità di mettere insieme la formazione iniziale del team esecutivo responsabile della costruzione dell’organizzazione Venu, della creazione della cultura, dell’impostazione del ritmo per l’innovazione e, in definitiva, della guida della crescita dietro il nostro prossimo servizio”, ha affermato Distad.

“Abbiamo cercato menti imprenditoriali che potessero portare prospettive diverse, con esperienza nella crescita di team ad alte prestazioni, nel lancio di prodotti di consumo amati per Venu Sports e abbiamo riunito un team di stelle nei rispettivi campi.”

Il servizio di streaming, annunciato a febbraio, debutterà questo autunno e arriverà in un momento in cui le società di media si trovano ad affrontare una crescente pressione da parte degli investitori per ampliare le loro piattaforme e realizzare profitti.

Venu Sports unirà le rispettive liste di reti sportive delle tre società. Nel complesso, secondo Citi Research, il nuovo servizio copre il 55% dei diritti sportivi statunitensi.

Secondo la piattaforma, il servizio sarà disponibile direttamente ai consumatori attraverso la nuova app. Gli abbonati hanno anche la possibilità di abbinare il prodotto a Disney+, Hulu o Max.