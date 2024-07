SpaceX completa il 300esimo volo di booster durante i primi lanci consecutivi programmati del Falcon 9 – Spaceflight Now

Aggiornamento 2:13 EDT: SpaceX ha confermato il successo del lancio dei satelliti Starlink.

SpaceX ha continuato il suo recupero post-incidente con lanci consecutivi previsti per domenica mattina presto. Due dei suoi razzi Falcon 9 sono stati lanciati dalle piattaforme sia in Florida che in California.

La prima missione Starlink 10-4 ha aggiunto un gruppo di 23 mini-satelliti Starlink Versione 2 alla sua mega-costellazione in crescita. Il decollo è avvenuto all’1:09 EDT (0509 UTC). Questo è stato il 300esimo lancio di un booster collaudato in volo per SpaceX.

La missione arriva dopo il successo del ritorno alle operazioni di volo di SpaceX sabato mattina presto. Si è trattato del primo lancio del Falcon 9 in due settimane, in seguito allo schianto del secondo stadio della missione Starlink, lanciato dalla base spaziale di Vandenberg l’11 luglio.

Il booster Falcon 9 a supporto della missione, numero di coda B1077 nella flotta SpaceX, è stato lanciato ed è atterrato per la 14esima volta. In precedenza aveva lanciato la missione Crew-5 della NASA verso la Stazione Spaziale Internazionale, il satellite GPS 3 Space Vehicle 06 e due missioni cargo verso l’avamposto orbitale nei suoi voli precedenti.

Otto minuti dopo il decollo, il B1077 è atterrato sulla nave drone SpaceX, “A Shortfall of Gravitas”. Ciò ha segnato il 77esimo atterraggio in ASOG e il 331esimo atterraggio dei booster fino ad oggi.

La missione Starlink 10-4 sarà il 51esimo lancio Starlink dedicato del 2024 e il 114esimo lancio dedicato della miniclasse V2 di satelliti Starlink.

Secondo l’osservatore orbitale professionista e astrofisico Jonathan McDowell, ci sono più di 6.100 satelliti Starlink attivi nell’orbita terrestre bassa. Mercoledì, SpaceX ha annunciato che il servizio Internet Starlink è ora disponibile su più di 1.000 aerei, con l’ultimo accordo della compagnia aerea WestJet.