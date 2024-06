SpaceX controlla il lancio di Starlink 10-2 da Cape Canaveral a causa del maltempo – Space Travel Now

Aggiornamento 20:30 EDT: SpaceX interrompe la missione a causa del maltempo; Obiettivo venerdì per iniziare.

SpaceX ha effettuato il lancio del Falcon 9 giovedì sera. La Florida centrale e meridionale sono interessate da temporali e da forti piogge tropicali che dovrebbero durare diversi giorni.

Il decollo della missione Starlink 10-2 è ora fissato per venerdì alle 16:35 EDT (2035 UTC). Il razzo Falcon 9 trasporterà 22 satelliti Starlink nell’orbita terrestre bassa nella 44a missione Starlink dedicata dell’anno.

La missione segna il 61° volo del Falcon 9 per la compagnia nel 2024, eguagliando il numero totale di lanci orbitali ottenuti nel 2022. SpaceFlight Now trasmetterà in diretta un’ora prima del lancio.

In vista dell’opportunità di lancio di giovedì, il 45° Weather Squadron ha previsto circa il 25% di possibilità di condizioni meteorologiche favorevoli durante la nuova finestra di lancio.

I meteorologi hanno espresso preoccupazione per il potenziale di violazione delle nubi a incudine, dei cumuli e dei campi elettrici superficiali, che contribuiscono tutti alla possibilità di fulmini se il razzo viene lanciato in condizioni di bassa quota.

Una previsione per una finestra di backup di 24 ore, senza la legge dei campi elettrici superficiali, presenta preoccupazioni meteorologiche simili. L’apertura della finestra di venerdì inizia con un 40% favorevole all’inizio e aumenta fino all’80% favorevole alla fine della finestra.

La missione è stata ritardata da mercoledì per ragioni che SpaceX non ha rivelato. Mercoledì pomeriggio, SpaceX ha posticipato il lancio previsto alle 17:20 alla fine della finestra di lancio serale, annullando infine la missione pomeridiana. A quel tempo, era chiaro che i preparativi erano in ritardo rispetto al programma poiché la struttura verticale della rampa di lancio non si sollevava in tempo per il lancio del razzo.

Il primo stadio del Falcon 9 a supporto della missione, B1073, sarà il sedicesimo lancio della flotta SpaceX. In precedenza ha supportato il lancio del lander lunare HAKUTO-R di ispace, la missione di rideshare Bandwagon-1 e 10 precedenti missioni Starlink.

Otto minuti dopo il decollo, il B1073 atterrerà sulla nave drone SpaceX, “leggi le istruzioni”. Questo è l’84esimo atterraggio di questa nave senza equipaggio e il 319esimo atterraggio di booster fino ad oggi.

La missione arriva in un momento impegnativo per SpaceX e la NASA. Questa settimana, i due terranno una serie di incontri di persona con la Federal Aviation Administration (FAA) e altre agenzie federali per informare il pubblico e sollecitare feedback sul piano di SpaceX di lanciare missioni Starship dal Launch Complex 39A (LC). -39A) al Kennedy Space Center della NASA.

SpaceX ha recentemente spedito gli ultimi due segmenti della torre con bracci a bacchetta per la sua seconda torre Starship alla sua struttura Starbase nel sud del Texas.