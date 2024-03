SpaceX Dragon cade durante il rientro e Crew-7 ritorna sulla Terra

Il loro ritorno culmina in una missione durata 199 giorni che ha visto il lancio di esploratori provenienti da Russia, Europa, Stati Uniti e Giappone a fine agosto a bordo di un razzo Falcon 9 diretto alla famosa stazione spaziale.

Astronauti a bordo di una capsula SpaceX di ritorno dalla Stazione Spaziale Internazionale Quattro astronauti sono atterrati nel Golfo del Messico, al largo della costa della Florida, dopo una missione durata quasi sei mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Un equipaggio internazionale di astronauti è tornato sano e salvo sulla Terra in… Resistenza del drago di SpaceX Dopo aver trascorso quasi sei mesi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale preparando la NASA per le missioni nello spazio profondo prima del suo imminente ritorno sulla Luna.

Le quattro persone che ne facevano parte Missione Crew-7 finanziata dalla NASA Martedì mattina ha effettuato un atterraggio duro quando è caduto nel Golfo del Messico al largo della costa di Pensacola, in Florida. Dopo che la navicella spaziale è atterrata alle 5:47 ET, la nave di salvataggio ha portato l'equipaggio a riva prima che venissero trasportati in aereo al Johnson Space Center della NASA a Houston. Egli ha detto.

Il loro ritorno culmina in una missione durata 199 giorni che ha visto il lancio di esploratori provenienti da Russia, Europa, Stati Uniti e Giappone a fine agosto a bordo di un razzo Falcon 9 diretto alla famosa stazione spaziale. I membri della Crew-7 hanno trascorso la loro missione nell'orbita terrestre bassa contribuendo a una serie di esperimenti scientifici, alcuni dei quali dovevano aiutare a preparare la NASA per le future missioni lunari con equipaggio nell'ambito del programma Artemis mentre prepara il terreno per le missioni su Marte.

Uno dei membri dell'equipaggio, l'astronauta della NASA Yasmine Moghbeli, ha preso parte a una rara passeggiata spaziale tutta al femminile.

Chi faceva parte della SpaceX Crew-7?

Il mio futuro Era l'unico americano che faceva parte dell'equipaggio di quattro uomini Crew-7 È stato lanciato il 26 agosto Dal Kennedy Space Center della NASA a Cape Canaveral, in Florida.

L'equipaggio comprendeva anche il cosmonauta Roscosmos Konstantin Borisov e il cosmonauta danese Andreas Mogensen Con l'Agenzia spaziale europea e la Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA). Satoshi Furukawa.

L'equipaggio ha impiegato circa 30 ore dopo il decollo Marciapiede Alla Stazione Spaziale Internazionale Uscita dell'unità Harmony.

Durante il loro soggiorno, i quattro astronauti hanno percorso più di 84,4 milioni di miglia e completato 3.184 orbite attorno alla Terra, ha detto la NASA. Mentre Mogensen ha ora trascorso 209 giorni nello spazio in due voli, e Furukawa ha registrato 366 giorni, la missione segna il primo volo spaziale per Mogbele e Borisov.

Il volo Crew-7 faceva parte del Commercial Crew Program della NASA a cui partecipa l'agenzia spaziale Partnership con aziende private Come SpaceX per trasportare astronauti addestrati sulla stazione spaziale per missioni scientifiche. L'ottavo equipaggio, composto da tre astronauti della NASA e un astronauta, è stato lanciato il 3 marzo e attraccato il 5 marzo, pochi giorni prima della partenza dei loro predecessori lunedì.

La partnership con l’industria privata ha lo scopo di consentire alla NASA di concentrarsi sulla costruzione di veicoli spaziali e razzi per missioni nello spazio profondo.

“Questo equipaggio internazionale ha dimostrato che lo spazio ci unisce tutti”, ha dichiarato l'amministratore della NASA Bill Nelson in una nota. “È chiaro che possiamo fare di più – possiamo imparare di più – quando lavoriamo insieme”.

Cosa ha fatto l'equipaggio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale?

L'equipaggio ha potuto agire Centinaia di esperimenti Durante la missione scientifica e di ricerca, compreso il primo studio sulla risposta umana alle diverse durate del volo spaziale.

La NASA ha affermato di aver anche condotto esperimenti sulla coltivazione del cibo sulla stazione spaziale, una capacità fondamentale richiesta per le future missioni nello spazio profondo e per le missioni con equipaggio di lunga durata.

A novembre, Moghbeli ha condotto una passeggiata nello spazio con un collega astronauta della NASA Laurel O'HaraIl che ha reso raro il momento in cui due donne uscissero dalla stazione per completare i lavori di manutenzione nel vuoto dello spazio. Insieme, gli astronauti hanno sostituito uno dei 12 gruppi di cuscinetti del giunto del rotore solare Alpha, consentendogli di ruotare correttamente e generare elettricità per alimentare il complesso orbitale.

Mentre la NASA cerca di inviare future missioni con equipaggio sulla Luna e oltre, Nelson ha affermato che gli esperimenti contribuiranno alla conoscenza necessaria per inviare gli esseri umani nell’universo.

Se la NASA riuscirà a lanciare la ritardata missione Artemis 2 per circumnavigare la Luna entro la fine del 2025, sarà la prima missione lunare con equipaggio da quando il programma Apollo dell'agenzia spaziale si è concluso nel 1972. Alla fine, l'agenzia statunitense spera di inviare ancora una volta gli astronauti a stessa cosa nel 2026 per Artemis III per stabilire una base operativa prima dei viaggi su Marte.

“Gli esperimenti scientifici condotti durante la loro permanenza nello spazio aiuteranno a preparare le audaci missioni della NASA sulla Luna, su Marte e oltre, il tutto a beneficio dell'umanità qui sulla Terra”, ha affermato Nelson.

