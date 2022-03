SpaceX è sulla buona strada per lanciare Starlink IV tra due settimane

Aggiornare: SpaceX forse è in ritardo Starlink 4-10 verrà lanciato dall’8 marzo al 9 marzo.

Continuando la sua inesorabile cadenza, sembra che SpaceX sia sulla buona strada per lanciare il suo quarto lotto di satelliti Starlink in poco più di due settimane.

Conosciuta come Starlink 4-10 e il cui lancio è programmato entro e non oltre le 9:06 (NET) ET (14:06 UTC) di martedì 8 marzo, la missione sarà anche il decimo lancio di SpaceX del 2022, al ritmo di un lancio ogni 6,6 giorni. Sembra che SpaceX sia sulla buona strada per continuare quel ritmo di lanci orbitali almeno il prossimo mese.

A partire dalla fine di un insolito periodo di siccità di lancio nel novembre 2021, lo Starlink 4-10 sarà anche il 18° lancio di SpaceX in quattro mesi, ovvero una media di 54 lanci all’anno se proseguirà per il resto del 2022. Dato che SpaceX ha ora affermato che Cadence per più di un terzo dell’anno, è del tutto plausibile che l’azienda raggiunga il suo obiettivo di missioni settimanali (ovvero 52 lanci) nel 2022.

Per Starlink 4-10, la nave drone A Shortfall Of Gravitas (ASOG) ha lasciato Port Canaveral il 5 marzo, unendosi alla nave drone Just Read The Instructions (JRTI) – ancora in mare dopo il recupero del booster Falcon 9. Per uno Starlink 4 -9 lancio il 3 marzo. . Non si sa quale Falcon 9 alimenterà il decimo lancio dell’anno di SpaceX, ma la società ha molte opzioni nella sua flotta di 11 booster montati in volo, quattro o cinque dei quali sono teoricamente disponibili per la missione. I migliori candidati sono il B1051 – al suo dodicesimo lancio da record – o il B1052, un aereo booster Falcon Heavy convertito che vola come il Falcon 9 per la seconda volta.

Dopo Starlink 4-10, si dice che SpaceX abbia altri due lanci in programma questo mese. Un’altra missione Starlink (Starlink probabilmente 4-12) Può essere lanciato il prima possibile metà marzo. Axiom-1, la seconda missione interamente privata di Crew Dragon, potrebbe lanciare quattro astronauti privati ​​(inclusi tre clienti paganti) sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) il 30 marzo. SpaceX ha quindi un gran numero di lanci programmati per aprile 2022, tra cui la missione Transporter-4 rideshare, Crew-4 e NROL-85 e il lancio di uno o due satelliti O3B mPOWER. Una o due missioni Starlink probabilmente colmeranno eventuali lacune.

SpaceX è sulla buona strada per lanciare Starlink IV tra due settimane