SpaceX lancerà oggi 22 nuovi satelliti Starlink dalla Florida dopo i ritardi meteorologici

SpaceX prevede di lanciare in orbita altri 22 satelliti a banda larga Starlink dalla Space Coast della Florida venerdì (14 giugno).

I satelliti Starlink verranno lanciati dalla Cape Canaveral Space Force Station su un razzo Falcon 9 durante una finestra di quattro ore alle 16:31 EDT (20351 GMT). SpaceX aveva programmato il lancio mercoledì (12 giugno) e poi giovedì (13 giugno), ma il maltempo ha ritardato il tentativo di altre 24 ore. Se necessario, l’azienda prevede anche un giorno di rilascio del backup sabato (15 giugno).

SpaceX trasmetterà l’azione in streaming in diretta attraverso il suo account su X, a partire da cinque minuti prima del calcio d’inizio.

Il primo stadio del Falcon 9 tornerà sulla Terra 8,5 minuti dopo il lancio e, se tutto andrà secondo i piani, il drone atterrerà a bordo e leggerà le istruzioni sull’Oceano Atlantico.

Il primo passo è il sedicesimo lancio e atterraggio per questo particolare booster Descrizione della missione SpaceX. Dieci dei suoi 15 voli fino ad oggi sono missioni Starlink. Le restanti cinque missioni sono voli commerciali per il satellite SES-22, il lander lunare privato Hakuto-R della missione 1 di IceSpace, il satellite per comunicazioni Amazonas-6, la missione cargo CRS-27 per la NASA e il volo in rideshare con carico utile multiplo Bandwagon-1. per SpaceX. disse.

Lo stadio superiore del Falcon 9, nel frattempo, continuerà a trasportare 22 satelliti Starlink nell’orbita terrestre bassa, lanciandoli 53 minuti dopo il decollo.

SpaceX ha lanciato finora 60 missioni orbitali nel 2024, una media di un decollo ogni 2,7 giorni.

Ultime notizie sullo spazio, gli ultimi aggiornamenti sui lanci di razzi, eventi Skywatch e altro ancora! READ Le Migliori 10 scarpiera grande del 2024: La Classifica Approvata dagli Esperti

Quarantatré di questi lanciatori furono dedicati alla costruzione della megacostellazione Starlink, che attualmente esiste Quasi 6.100 veicolo spaziale operativo.

Nota dell’editore: Questa storia è stata aggiornata il 13 giugno alle 20:30 ET, con una nuova data di pubblicazione prevista per il 14 giugno.