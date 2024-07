SpaceX lancia in ritardo i satelliti per comunicazioni dirette Starlink dalla California

Nota dell’editore: Lo stadio superiore del razzo Falcon 9 ha subito un malfunzionamento durante la missione di giovedì sera, causando il dispiegamento dei satelliti Starlink a un’altitudine inferiore a quella prevista. Leggi la nostra storia sul problema tecnico Qui.

SpaceX ha lanciato altri 20 satelliti Starlink stasera (11 luglio), di cui 13 con capacità di comunicazione diretta alla cellula.

Il razzo Falcon 9 che trasportava la navicella spaziale Starlink è decollato stasera dalle forze spaziali di Vandenberg in California alle 22:35 EDT (19:35 ora locale della California; 02:35 GMT del 12 luglio). Era un giorno più tardi del previsto; SpaceX non ha fornito alcuna motivazione per ciò. L’errore.

Il primo stadio del razzo Falcon 9 è tornato sulla Terra come previsto; È atterrato sulla Terra circa otto minuti dopo il suo lancio a bordo della nave drone di SpaceX Of Course I Still Love You, che era di stanza nell’Oceano Pacifico.

Un razzo SpaceX Falcon 9 riposa sul ponte di una nave in mare poco dopo che 20 satelliti Starlink furono lanciati in orbita dalla California l’11 luglio 2024. (Credito immagine: SpaceX)

Questo è stato il 19esimo lancio e atterraggio di questo particolare razzo booster, secondo Descrizione della missione SpaceXIl record per il primo stadio di un razzo Falcon 9 è di 22 voli, stabilito da SpaceX alla fine del mese scorso.

Stasera lo stadio superiore del razzo Falcon 9 ha continuato a trasportare 20 satelliti nell’orbita terrestre bassa, dove verranno schierati circa 59 minuti dopo il decollo.

SpaceX ha condotto 69 lanci Falcon 9 nel 2024. Quarantanove di queste missioni sono dedicate alla costruzione della gigantesca costellazione Starlink, che attualmente consiste di più di 6.150 satelliti operativi.

READ La natura si sta comportando in modo strano e gli scienziati non sanno perché Ultime notizie dallo spazio, gli ultimi aggiornamenti sui lanci di razzi, eventi di osservazione del cielo e altro ancora!

Più di 100 Questi veicoli spaziali hanno capacità di comunicazione cellulare diretta, ma questo numero continuerà ad aumentare nel prossimo futuro, così come il numero totale di satelliti Starlink.

Nota dell’editore: Questa storia è stata aggiornata alle 16:30 ET del 10 luglio con una data di lancio prevista per l’11 luglio. È stato nuovamente aggiornato alle 22:50 ET dell’11 luglio con la notizia del lancio e dell’atterraggio riusciti.