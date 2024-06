SpaceX lancia stasera il secondo lotto di satelliti spia americani di prossima generazione

SpaceX lancerà un altro lotto di satelliti spia statunitensi stasera (28 giugno).

Un razzo Falcon 9 che trasporta carichi utili per il National Reconnaissance Office (NRO) è previsto per il decollo dalla stazione spaziale Vandenberg in California durante una finestra di due ore che si apre alle 23:14 EDT (20:14 ora locale della California; 03:14 GMT il 29 giugno).

SpaceX trasmetterà in streaming il lancio online tramite il suo account X a partire da circa 10 minuti prima del decollo. Tuttavia, su richiesta della NRO, che costruisce e gestisce la flotta statunitense di satelliti spia, l’azienda potrebbe interrompere la trasmissione relativamente presto.

Se tutto andrà secondo i piani, il primo stadio del razzo Falcon 9 tornerà sulla Terra circa 8 minuti dopo il decollo stasera, atterrando sulla nave drone “Of Course I Still Love You”, che sarà di stanza nell’Oceano Pacifico. Questo sarà l’ottavo lancio e atterraggio di questo razzo booster, secondo un comunicato stampa. Descrizione della missione SpaceX.

La missione di stasera, che l’NRO chiama NROL-186, sarà la seconda missione dedicata alla costruzione della nuova “architettura implementata” dell’agenzia.

“Questa rete sarà composta da un gran numero di satelliti più piccoli progettati per capacità e flessibilità”, ha scritto in una nota la National Reconnaissance Organization. Descrizione della missione NROL-186Ciò rappresenta un allontanamento dalla tradizionale strategia di spionaggio statunitense, che si basa su veicoli spaziali grandi e altamente capaci, costosi e lunghi da sviluppare e costruire.

Non sappiamo nello specifico cosa faranno i satelliti NROL-186 o di cosa sono capaci; Il National Reconnaissance Office rilascia pochi dettagli sulla sua navicella spaziale e sulle sue attività.

SpaceX ha anche lanciato il suo primo lotto di “architettura distribuita”, sulla missione NROL-146, decollata su un Falcon 9 da Vandenberg il 22 maggio di quest’anno.

Il lancio di stasera sarà già la 66esima missione Falcon 9 dell’anno. Quarantasette dei 65 lanci del razzo nel 2024 sono dedicati alla costruzione dell’enorme costellazione a banda larga Starlink di SpaceX nell’orbita terrestre bassa.